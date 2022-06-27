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Süte yeni zam talebi: Ya zam yapın ya yem fiyatlarını düşürün

Süte yeni zam talebi: Ya zam yapın ya yem fiyatlarını düşürün

Süt fiyatlarında maliyet artışları sebebiyle giderek artan fiyatlarla sektör temsilcileri 7,5 lira olarak belirlenen çiğ süt fiyatının yetersiz kaldığını belirterek "Ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatları düşürülmeli" çağrısı yaptı.

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Süt sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda sektör temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Üreticiler “Çiğ süt /yem paritesinin 1,5 olması için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatları düşürülmeli” dedi.

Bugün basın açıklaması yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Ş. Şemsi Bayraktar ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin’in de aralarında bulunduğu sektör temsilcileri artan girdi maliyetlerinin süt üreticilerini zorladığını belirtti.

Mayıs'ta zam gelmişti
Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) 7,50 TL/litre olarak belirleyerek zam yapmıştı. Konsey yaptığı açıklamada; ‘çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır' demişti.

Sektör temsilcileri açıklamasında bir litre sütün satışında üreticinin eline kesintiler çıktıktan sonra net olarak ortalama 7 lira geçtiğini aktardı. Açıklamada bir kilo yemin fiyatının bazı yerlerde 7,6 liraya dayandığı belirtildi.

Sektör temsilcilerinin açıklamasında, “Üreticilerimiz, Ulusal Süt konseyi tarafından tavsiye edilen süt fiyatı daha eline geçmeden yeme gelen zamlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Yurtiçi ve yurtdışı hammadde fiyatları arttıkça yem fiyatları arttı” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan üreticiler mazota, elektriğe, işçiye de, nakliyeye de, ilaca da zam geldiğini belirterek, “Üreticilerimizin artık ne üretme şevki, ne de geleceğe dair umudu kaldı” dedi.

Ya zam yapın ya yem fiyatlarını düşürün
Sektör temsilcilerinin talepleri ise şöyle oldu:

Ulusal Süt Konseyi (USK) tavsiye fiyatının belirlediği sürelerde çiğ süt /yem paritesinin 1,5 olması için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatları düşürülmeli,
Kaba ve kesif yemlere gelen zamlara yönelik tedbir alınmalı,
Diğer maliyet artışlarını durduracak tedbirler hayata geçirilmeli,
Çiğ süt fiyatları aylık olarak belirlenmeli,
Üreticiye hayatını devam ettirecek istikrarlı bir gelir elde etmesini sağlayacak piyasa oluşturulmalı,
Çiğ süte verilen 20 kuruşluk prim desteği hem üreticiyi destekleyecek hem de kayıt dışılığa kaymanın önüne geçirecek seviyeye yani en az 1 lira seviyelerine çıkartılmalı,
Damızlık hayvanların kesilmesini engelleyecek tedbirler hayata geçirilmeli,
Tüketiciye uygun fiyattan hayvansal ürün alabilme imkânı sağlanmalı,
Üreten ve tüketen mutlu Türkiye'nin inşası için etkin politikalar hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir.

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