Özgür Demirtaş dolar ve altını düşüren yeni kararları eleştirdi: Uyarıyorum ekmek 10 lira olacak

BBDK'nın aldığı kararlar sonrasında dolar kuru 17 liranın, altın 1000 liranın altına indi. Altın ve doları hızla düşüren kararlara ekonomist Özgür Demirtaş'tan eleştiri gelmesi şaşırtıcı oldu. Özgür Demirtaş, BDDK'nın aldığı kararlar için "Beni yakınen izleyen arkadaşlarım bilecek, 10 yıldır dilimde tüy bitti, uyarıyorum… " diyerek ekmeğin 10 lira olacağını öne sürdü.

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş geçtiğimiz haftanın son işlem gününde BDDK’nın döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin Türk Lirası kredisi kullanmalarını yasaklama düzenlemesini yorumladı. Özgür Demirtaş BDDK’nın bu hamlesinin Türkiye’ye ekonomik açıdan büyük zarar getireceğini ileri sürdü. Dolar ve altın fiyatlarını düşüren karar için Özgür Demirtaş, Youtube kanalından şu iddialarda bulundu:

*“900 bin küsur Dolar üzeri Döviz bulunduran şirketlere kredi verilmeyecek ifadesiyle BDDK’nın aldığı kararı yorumlarken “Ben regülatörlerden bir kez daha rica ediyorum. Bu kararı bir kez daha inceleyin. Bu karar Türkiye’nin çıkarına değil. Bu karar kısa vadede dolar/TL’yi tutmak için çıkarılmış bir karar gibi gözüküyor. Bu karar sağlıklı bir karar değil. Matematiksel olarak doğru bir karar değil. Optimal değil.”

Ekmek 10 lira olacak

* “Bakın 10 yıldır alınan kararlar, Türkiye’nin çıkarına kararlar olsaydı TL bu kadar değer kaybeder miydi? Faiz bu kadar artar mıydı? Enflasyon bu kadar artar mıydı? Ekmek 5 lira olur muydu? Ben size söylüyorum 10 lira olacak. Demek ki o kararlar da yanlışmış, bu karar da yanlış.”