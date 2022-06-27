Dolar resmen çöktü sonra toparladı! Dolar ve euro neden düşüyor? 27 Haziran piyasalarda son durum

Dolar yeni haftaya çökerek başladı. Dolar - euro kaç TL? 27 Haziran 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum...

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Cuma günü 17,38 lira seviyesinde 16,50 bandının altına kadar gerileyen dolar, BDDK kararları sonrası yeni haftaya 16,15 lira seviyesinden başladı. Euro da 17 liranın altına indi. Gram altın da düştü. Ancak piyasanın açılmasıyla birlikte dolar, atın ve euro hızla yükselişe geçti. İşte piyasalarda son durum...

Sabah piyasalar açılmadan önce spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,1433 lira, 16,1533 lira satış fiyatıyla el değiştirdi. Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,9984 lira alış fiyatı, 17,1100 lira satış fiyatıyla işlem gördü. Gram altın ise 950 lira seviyelerine geriledi.

Saat 10:20 itibariyle piyasalar: Sabah 16:14 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar piyasaların açılmasıyla hızla yükselmeye başladı ve 16.70 liranın üzerine çıktı. Euro da 17. iranın altından tekrar 17.70 lira seviyelerine yükseldi.

Ons altındaki yükseliş sürerken, dolardaki düşüş nedeniyle altın fiyatları da sabah piyasalar açılmadan 950 lira seviyelerine geriledi. Gram altın 953 liradan satılırken, çeyrek altın 1.559 liradan satılıyordu. Altının onsu ise 1.827 dolardı... Ons altındaki yükselişe dolardaki toparlanma da eklenince saat 10:20 sularında gram altın 985 lira sınırını aştı.