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Dolar resmen çöktü sonra toparladı! Dolar ve euro neden düşüyor? 27 Haziran piyasalarda son durum

Dolar resmen çöktü sonra toparladı! Dolar ve euro neden düşüyor? 27 Haziran piyasalarda son durum

Dolar yeni haftaya çökerek başladı. Dolar - euro kaç TL? 27 Haziran 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum...

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Cuma günü 17,38 lira seviyesinde 16,50 bandının altına kadar gerileyen dolar, BDDK kararları sonrası yeni haftaya 16,15 lira seviyesinden başladı. Euro da 17 liranın altına indi. Gram altın da düştü. Ancak piyasanın açılmasıyla birlikte dolar, atın ve euro hızla yükselişe geçti. İşte piyasalarda son durum...

Sabah piyasalar açılmadan önce spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,1433 lira, 16,1533 lira satış fiyatıyla el değiştirdi. Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,9984 lira alış fiyatı, 17,1100 lira satış fiyatıyla işlem gördü. Gram altın ise 950 lira seviyelerine geriledi.

Saat 10:20 itibariyle piyasalar: Sabah 16:14 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar piyasaların açılmasıyla hızla yükselmeye başladı ve 16.70 liranın üzerine çıktı. Euro da 17. iranın altından tekrar 17.70 lira seviyelerine yükseldi. 

Ons altındaki yükseliş sürerken, dolardaki düşüş nedeniyle altın fiyatları da sabah piyasalar açılmadan 950 lira seviyelerine geriledi. Gram altın 953 liradan satılırken, çeyrek altın 1.559 liradan satılıyordu. Altının onsu ise 1.827 dolardı... Ons altındaki yükselişe dolardaki toparlanma da eklenince saat 10:20 sularında gram altın 985 lira sınırını aştı. 

Dolar neden düşüyor? BDDK'nın kararı neydi?

Cuma akşamı piyasaların kapanış saatinden sonra BDDK'nın açıkladığı ticari kredi kullanım koşullarına ilişkin karar dolar ve euroda sert düşüşlere neden oldu. Kararın açıklanmasının ardından cuma günü yüzde 4,56 düşen dolar bugüne de yüzde 2,35 düşüşle başladı. Euro ise 18.30 TL seviyelerinden 17.55 TL seviyelerine geriledi.
BDDK, Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra şirketlerin TL kredi kullanım koşullarını yeniden düzenledi. Buna göre, ihtiyacından fazla döviz bulunduran şirketler TL kredi kullanmak için dövizi bozdurmak zorunda kalacak. Kurul kararına göre 15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 908 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak.
BDDK, dün yayınladığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. BDDK, şirketlerin dövizden kâr etme amacıyla ihtiyacı dışında döviz aldığını ve bunu döviz yatırımı olarak yaptıklarını ifade etti.
Analistler, BDDK'nın ticari kredi kararının ardından kurlarda oynaklığın artacağını ifade ediyor. Bu hafta içerde açıklanacak önemli veri bulunmazken, yatırımcıların Fed'in adımlarını etkileyebilecek veriyi ABD'nin birinci çeyrek GSYH'sını bekliyor. Veri çarşamba günü açıklanacak. 

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