Pınar Gültekin cinayeti kabine toplantısında görüşülecek: Üç ayaklı düzenleme

Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanması bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında da görüşülecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında bugün ekonomik gelişmelerin yanı sıra bir gündem de Pınar Gültekin davasında çıkan haksız tahrik indirimi kararı olacak.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün kabinede görüşülecek kararda haksız tahrik indirimine yeni düzenlemenin ele alınacağını duyurdu. İşte o yazı:

Bugün kabine toplantısında gündem maddelerinden birini kamu vicdanını yaralayan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili verilen karar oluşturacak.

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili kararda uygulanan “haksız tahrik indirim” tepkiye neden olmuştu. Mahkemenin bir hukuk garabeti olan gerekçeli kararı ise tam anlamıyla tüy dikti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kabineye “tahrik indirimi”yle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Aile Bakanı Derya Yanık, “Ağır tahrik sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir” diye tepki göstermişti.

Bozdağ'dan kalıcı çözüm

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin davasında verilen kararın vicdanları yaraladığını belirterek rahatsızlığını ortaya koydu.Bekir Bozdağ, sadece tepki göstermek yerine kalıcı düzenlemeler yapmaktan yana olan birisi. Katillerin mahkemede takım elbise giyip kravat takıp iyi hal indiriminden yararlanmasına son veren düzenlemeyi gerçekleştirmişti. Böylece mahkeme salonlarında oynanan iyi hal tiyatrosu son bulmuştu. Bozdağ, “haksız tahrik indimi” için de kolları sıvadı. Adalet Bakanlığı’nda “haksız tahrik indirimi”ni düzenleyen TCK’nın 29. maddesi üzerinde bir çalışma başlatıldı.

Bozdağ bugün kabine üyelerine haksız tahrik indimi konusunda yapılan çalışma hakkında bilgi verecek.

Üç ayaklı düzenleme

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışma üç ayaktan oluşuyor.

1- Haksız tahrik indirimine kademelendirme getiriliyor.

2- Haksız tahrik indirimi yapılması durumunda kriter net olarak belirtilecek.

3- Pınar Gültekin cinayetinde olduğu gibi tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna haksız tahrik indimi uygulanmayacak.