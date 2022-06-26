Bomba kulis! Kabine değişecek, 'siyasi kökenli' bakanlar gelecek! AK Parti yönetimi de değişiyor

ERKEN seçim tartışmaları sürerken, Kabine'de değişiklik iddiası bu kez iktidara yakın medya tarafından gündeme getirildi. Türkiye gazetesi, Kabine'de değişiklik olacağını ve 'siyasi kökenli' siyasetçilerin bakanlık koltuğuna oturacağını yazdı. Fuat Oktay'ın yanına yeni bir cumhurbaşkanı yardımcısı daha ekleniyor. AK Parti yönetiminde de sert değişiklikler gündemde...

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Türkiye gazetesinde, "2023 seçimleri için hazırlıkların sürdüğü AK Parti’de sonbahar aylarında kapsamlı bir kabine ve parti yönetimi değişikliğine gidilebileceği konuşuluyor. Seçim kampanyası sürecinde Cumhurbaşkanı’nın yeni bir vitrinle vatandaşın karşısına çıkmak istediği yönünde değerlendirmeler yapılıyor." kulisi paylaşıldı.

Parti vitrininde değişiklik yapılacak!

Yücel Kayaoğlu imzalı haberde "Parti vitrininde yapılacak değişiklikler için ihtiyaç olması hâlinde olağanüstü kongre seçeneğinin de tartışıldığı belirtiliyor. AK Parti kulislerinde sonbahar aylarında bir olağanüstü kongre yapılabileceği, bu kongrede 75 üyeden oluşan MKYK’nın yenileneceği ve beraberinde MYK’da da değişikliğe gidileceği konuşuluyor.

AK Parti'ye yeni katılımlar olacak

Kulislerdeki bu senaryolar, AK Parti’ye önümüzdeki süreçte bazı yeni katılımların olacağı, partiye gelecek isimlerin ‘yönetim kadrosuna taşınabilmesi için olağanüstü kongreye ihtiyaç duyulacağı’ iddialarından da kaynaklanıyor. Mevcut parti yönetiminden isimler ise, olağanüstü kongre seçeneğinin zayıf bir ihtimal olduğunu, ancak MYK’da bir değişiklik yapılabileceğini ifade ediyor.

Seçim kampanyası başlamadan önce...

MYK'da değişiklik yapılacaksa, bu değişikliğin seçim kampanyası başlamadan önce gerçekleşmesinin beklendiğini dile getiriyor. AK Parti’nin 7’inci olağan kongresi Mart 2021’de yapılmıştı. AK Parti’nin tüzüğüne göre büyük kongre, önceki kongrenin üzerinden iki yıl geçmeden yeniden yapılamıyor. Ancak Genel Başkanının veya MKYK’nın talebi ile olağanüstü kongreye gidilebiliyor.

Siyasetçi bakanlar ve ikinci cumhurbaşkanı yardımcısı geliyor

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Öte yandan, kabine değişiminin de sonbaharda gündeme geleceği, yeni kabinede ‘Siyasi kökenli’ isimlere yer verileceği, ikinci bir Cumhurbaşkanı yardımcısının atanabileceği, konuşulan iddialar arasında."