Ahmet Hakan Pınar Gültekin olayı isyanı: 'Yaktı ama bir sorun' yaklaşımı olur mu?

Ahmet Hakan, Pınar Gültekin olayında alınan tahrik indirimi kararına ilişkin isyan etti "Bir mahkeme... 'Yaktı ama hele bir sorun niye yaktı? yaklaşımıyla yaklaşır mı olaya?" diye isyan etti.

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Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin olayında gerekçeli kararda açıklanan haksız tahrik sebebine ilişkin Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "Bir gerekçeli karar okudum, tadım tuzum kalmadı." diyerek isyan etti.

Hakan, "Pınar’a karşı zerre kadar merhamet yok, milim empati yok, dirhem anlayış yok. Ama katile karşı... Merhamet gani... Empati en üst seviyede... Anlayış göz yaşartıyor. Böyle gerekçeli karar mı olur Allah’ınızı severseniz?" diye sordu.

Hakan, bugünkü yazısında, Pınar Gültekin cinayetinde sanık Cemal Metin Avcı'nın cezasında 'haksız tahrik' indirimi yapılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Öfke doluyum. Sinirden köpürmüş vaziyetteyim. Elim ayağım tutmuyor. Bu gerekçeli karar tepemin tasını attırdı O derece yani.

Pınar Gültekin davasında verilen gerekçeli karardan söz ediyorum.

Gerekçeli kararı okurken... En çok sinirlendiğim bölüm şurasıydı: 'Sanığın profesyonel bir sağlık personeli olmadığı da gözetildiğinde maktulün boğazını ölümü gerçekleştirecek nitelikte kırık oluşmasına neden olacak kadar sıktıktan sonra maktulün henüz ölmemiş olduğunu bilemeyebileceği...'

Ne demek istiyorlar bu cümlelerle? Şunu demek istiyorlar: Katilimiz, Pınar’ın boğazını sıktı. Hem de kuvvetlice sıktı. O kadar sıktı ki Pınar’ın boğazında kırık bile oluştu. Katilimiz de Pınar’ı öldü sandı. Eh yavrucak, profesyonel bir sağlık personeli değil ki! Nereden bilsin ölmediğini... Öldü sandı. Dolayısıyla canlı canlı yakmış sayılmaz.

Öfkem tepemdeyken... Bir de şu kısmı okudum: 'Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmekteki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulü cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde...'

Bu bölümde de şunu söylemek istiyor sayın mahkememiz: Bakmayın siz katilimizin Pınar’ı diri diri yaktığına... Öldüğünü bilmiyordu ki çocukcağız! Ayrıca katilimiz, Pınar’ı yakıp da keyif mi aldı sanıyorsunuz? Katilimizin amacı, keyif almak değildi. Delilleri yok etmeye çalışıyordu yavrucak. Zevkine yakmadı yani.

Bu ne abi? Bu ne? Bu nasıl gerekçe? Bu nasıl karar? Pınar’a karşı... Zerre kadar merhamet yok, milim empati yok, dirhem anlayış yok. Ama katile karşı... Merhamet gani... Empati en üst seviyede... Anlayış göz yaşartıyor.



Böyle gerekçeli karar mı olur Allah’ınızı severseniz? Yahu katilin bile aklına, 'Evet, yaktım. Ama hiç zevk almadım yakarken' demek gelmemiştir.

Bir mahkeme... 'Yaktı ama hele bir sorun niye yaktı?' yaklaşımıyla yaklaşır mı olaya?

Bak, yine sinirlendim. Elim ayağıma dolanmaya başladı. Daha fazla devam edemeyeceğim."