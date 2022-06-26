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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahıl krizi için flaş görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahıl krizi için flaş görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.

Görüşmeyle ilgili resmi açıklama yapıldı
Türkiye ile ABD arasındaki önemli görüşme hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alınmıştır."

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