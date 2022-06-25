Almanya ve Ukrayna görüşmesine 'yapay zeka' girdi

Almanya'nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey de Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. Ancak görüşmenin gerçek belediye başkanıyla değil, bir yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Almanya'nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasındaki görüşme ilk dakikalarına kadar planlandığı şekilde devam etti.

Kiev Belediye Başkanı, Ukraynalı mültecilerin kabulüne ve finansmanına ilişkin sorular sordu. Ancak konuşmasının ilerleyen safhasındaki talepleri şaşkınlığa neden oldu, görüşme sonlandırıldı.

Gerçek belediye başkanı değil, yapay zeka

Çünkü görüşme yapılan kişi gerçek Kiev Belediye Başkanı değil, onun görünümünde olan bir yapay zekaydı. Görüntüdeki kişinin gerçek Belediye Başkanı olmadığı, Klitschko tarafından yapılan açıklamayla da teyit edildi.

Rusya'nın mı parmağı var?

Berlin Belediye Başkanı'nın bir yapay zeka kurbanı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada ve Alman basınında olayda, Rus gizli servisinin parmağı olabileceği yorumları yapıldı.