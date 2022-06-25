Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda açık açık uyardı! İsveç Başbakanından açıklama!

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesinine ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Andersson, kritik görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Sabırsızlıkla bekliyorum'

Andersson, paylaşımında "Bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO başvurusuyla ilgili güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Gelecek hafta Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer müttefik ülke liderleriyle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Zirve öncesi Erdoğan ile sürecin ilerlemesinin önemi konusunda görüş birliğine vardık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan görüşmede açık açık ifade etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç'in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.

'Elle tutulur bir açılım görmedik'

İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.