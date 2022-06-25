Ünlü senarist Gamze Özer hayatını kaybetti! Gamze Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sihirli Annem, Acemi Cadı ve Hanımın Çiftliği gibi iddialı dizilerin senaristi Gamze Özer, bu sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. PEki Gamze Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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Bir dönem televizyona damga vuran yapımların senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti. Sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Gamze Özer’in vefatını Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından duyurdu. Gamze Özer, Sihirli Annem, Acemi Cadı, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği gibi dizilerin senaristliğini yapmıştı. Peki, Gamze Özer kimdir? Gamze Özer kaç yaşında ve nereli? Gamze Özer’in hastalığı ne? İşte Gamze Özer’in hayatı…

Gamze Özer’in hastalığı ne?

47 yaşında hayata veda eden Gamze Özer'in genç yaştaki ölümü sevenlerini yasa boğdu. Armağan Çağlayan, acı haberin ardından üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi: ''İnanamıyorum! Ahhhh Gamze…. Her ölüm erken ama, senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin … #gamzeözer''

Bir takipçisinin sebebini sorması üzerine ise Çağlayan, "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Gamze Özer kimdir, kaç yaşındaydı?

Gamze Özer 1975 yılında İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Gamze Özer, 1990 - 1992 yıllarında ise tiyatro oyuncusu olarak başladığı kariyerine 1994 yılında köşe yazarı olarak devam etmiştir. 1997 yılında taşınarak hayatında bir dönüm noktasına imza atan Gamze Özer burada senaryo yazarak, kendisine gelecek olan birçok ödülün de sahibi olmayı başardı. 25 Haziran Cumartesi günü 47 yaşında vefat eden Gamze Özer birçok başarılı yapımın senaristliğini yaptı.

Senaryosunu yazdığı film ve diziler

Sihirli Annem (TV Dizisi 2021)

Sihirli Annem Bir'iz (Sinema Filmi 2020)

Hayatımın Rolü (TV Dizisi 2012)

Maskeli Balo (TV Dizisi 2010)

Nefes (TV Dizisi 2009)

Hanımın Çiftliği (TV Dizisi 2009)

Beni Unutma (TV Dizisi 2008)

Nefes (Sinema Filmi 2007)

Annem (TV Dizisi 2007-2008)

Adak (TV Dizisi 2006)

Acemi Cadı (TV Dizisi 2006)

Rüzgarlı Bahçe (TV Dizisi 2005)

Maki (TV Dizisi 2005)

Bütün Çocuklarım (TV Dizisi 2004)

Sihirli Annem (TV Dizisi 2003-2011)

Estağfurullah Yokuşu (TV Dizisi 2003)

Kınalı Kar (TV Dizisi 2002)

Kuzenlerim (TV Dizisi 2002-2004)

Aylin (TV Dizisi 2001)

Akordeon Sustuğunda (TV Dizisi 2001)

Aklımda (TV Dizisi 2001)

90-60-90 (TV Dizisi 2001)

Zilyoner (TV Dizisi 1999)

Yüzleşme (I) (TV Dizisi 1999)

Kedi (TV Dizisi 1999)

Güzel Günler (TV Dizisi 1998)

Yönetmeni Olduğu Film ve Diziler:

Sihirli Annem (TV Dizisi 2011

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Sihirli Annem Bir'iz (Sinema Filmi 2020

Küçük Hanımefendi (TV Dizisi 2011)

Kuzenlerim (TV Dizisi Gamze, 2002-2004)