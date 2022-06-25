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Erdoğan'dan kritik temaslar ve çok net mesaj: "İsveç somut tavır değişikliğine gitmeli"

Erdoğan'dan kritik temaslar ve çok net mesaj: "İsveç somut tavır değişikliğine gitmeli"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüştüğünü belirterek, "Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg'in ardından İsveç Başbakanı Andersson'la da görüştü. Görüşmede, İsveç’in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği ifade etti.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'in ardından İsveç Başbakanı Andersson'la da görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Stoltenberg'in ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç’in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.

İsveç’in terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç’ten Türkiye’nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, silah ambargosu ve savunma sanayii sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamalarının kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurguladı.

Erdoğan görüşmede, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.

Erdoğan, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

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