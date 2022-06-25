Bakan Bozdağ açıkladı: Bakanlık çalışmalara başladı, Orman yakanlara verilen cezalar artacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Orman yakanlara verilen cezaların artırılması için bakanlık olarak çalışmalara başladık. Somutlaşınca kamuoyuna açıklayacağız. TBMM, gerekli adımları atacaktır" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Marmaris yangınına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla mevcut cezaların yeterli ve caydırıcı olmadığı konusunda kanaatini ortaya koyduğunu hatırlattı.

Kasten orman yakmaya 10 yıl, örgütlü yakmaya müebbet hapis ceza

Şu anki mevzuata göre kasten orman yakanlara verilen hapis cezasının alt sınırının 10 yıldan başladığını söyleyen Bozdağ, bir örgüt çerçevesinde orman yakanların cezasının müebbet hapis olduğunu ifade etti.

Bozdağ, "Bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Bakanlık olarak çalışmaya başladık. TBMM, gerekli adımları atacaktır" diye konuştu.