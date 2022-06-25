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Beşiktaş'ta arabanın üzerinde cinsel ilişkiye giren çift için istenen ceza belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ta arabanın üzerinde cinsel ilişkiye giren çift için istenen ceza belli oldu

BEŞİKTAŞ'ta otomobilin üzerinde çekilen uygunsuz görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan ve ev hapsi kararıyla salıverilen iki şüpheli hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otel sahibi olduğu belirlenen zanlı A.E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S'nin (37) 11 Haziran saat 04.55 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki inşaatın önünde uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği bildirildi.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheliler, çok alkollü olduklarından olayı hatırlamadıklarını ifade etti.

Şüphelilerin TCK'nin "hayasızca hareketler" suçunu düzenleyen 225/1 maddesi uyarınca altışar aydan birer yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ne olmuştu?
Sosyal medya platformlarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe "konutu terk etmeme" tedbirini içeren adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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