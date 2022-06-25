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Okullar ne zaman açılacak 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman açılacak 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

17 Haziran'da zorlu bir eğitim dönemi daha geride kalırken, karnelerini alan öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkarmaya başladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılmasına kaç gün kaldı?

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2021-2022 eğitim öğretim döneminin 17 Haziran Cuma günü sona ermesinin ardından okullar tatile girerken, öğrenci ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak edip araştırmaya başladı.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni yıl eğitim takvimi de belli oldu. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

MEB'den okulların açıklanması hakkında yeni bilgi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”

Okullar ne zaman açılacak: Bakan Özer’in açıklamasında yer alan bilgilere göre okullar 12 Eylül 2022’de başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak: Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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