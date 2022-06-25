Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesi CHP'yi karıştırdı Kesici’den önce Temel Bey ve Ahmet Bey’i masadan atalım!

CHP'li İlhan Kesici'nin İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasına CHP'de tartışmalara neden oldu. Kesici'ye destek çıkan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "O zaman İlhan Kesici’yle uğraşmak yerine önce Temel Bey’i ve Ahmet Bey’i masadan atın! Nasıl olsa ihtiyacınız yok sizin dindarların, muhafazakarların desteğine, oyuna filan. Belli ki yetiyor size yüzde 25’lik oy oranı." dedi.

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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine yoğun katılım konuşulmaya devam ediyor. Fatih Camisi avlusu tarihi günlerinden birini yaşadı.

Cenazeye CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de katılması CHP içinde tartışma konusu oldu.

"Partiden atın" sesleri

Sosyal medyada seküler kesimler cemaatler kadar Kesici'yi hedef tahtasına koydu. Kesici için "derhal partisiyle ilişiği kesilsin" yorumları yapıldı. Sert eleştirileri Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugünkü yazısında kaleme aldı.

Sosyolojik realitenin kabak gibi ortada olduğunu yazan Yılman, "Bu memlekette hala cemaatler, tarikatlar var ve bunların liderlerinin de dindarlar nezdinde etkisi çok büyük!" ifadelerine yer verdi.

"Bir arpa boyu yol alınamamış"

Kesici'nin cenazeye katılmasının doğru olduğunu belirten yazar, yazısına şöyle devam etti:

Öyle yorumlar okudum ki cemaat liderinin cenaze töreniyle ilgili…

Dedim ki; “Zavallı Kemal Bey! Çok çabaladı CHP’yi dindarlarla buluşturmak için ama görünen o ki, bir arpa boyu bile yol alınamamış!”

Bazı muhafazakarlar ciddi ciddi ürkmüştü sekter CHP’lilerin tepkileri yüzünden…

Aynen şunu demişti biri; “Yahu bunlar bir cemaatin cenaze törenine bile tahammül edemiyor! Yarın iktidara gelseler bize eskiden olduğu gibi yine dünyayı dar ederler!”

Peki ya cenazeye gitti diye Kesici için yazılanlar. Şaka gibi ama; “Derhal partiyle ilişiği kesilsin!” filan diyenler vardı. Yahu ne yapmış da İlhan Bey’i partiden atmak istiyorsunuz? Hangi politikaya aykırı tavır sergilemiş? Aksine…

Her konuşmasında; “AK Partili kardeşlerimle, dindarlarla helalleşeceğiz!” diyen parti lideri Kılıçdaroğlu’nun sözü yerde kalmasın diye gereğini yerine getirmiş ve o cenazedeki AK Partili kardeşlere, dindar kardeşlere “helallik” vermiş.

"Belli ki yetiyor size yüzde 25’lik oy oranı"

Ayrıca pardon ama bir tek Kesici mi vardı o cenazede? Aylardır oturup kalkılan 6’lı masadan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da oradaydı.

Madem bu kadar sinirleriniz bozuldu… O zaman İlhan Kesici’yle uğraşmak yerine önce Temel Bey’i ve Ahmet Bey’i masadan atın!

Nasıl olsa ihtiyacınız yok sizin dindarların, muhafazakarların desteğine, oyuna filan. Belli ki yetiyor size yüzde 25’lik oy oranı. Mutlu ve mesutsunuz…

O halde bildiğinizi okumaya devam edin ve; ”İttifak olalım… Ortak masada oturalım. Çatı adayı çıkaralım” şuydu, buydu filan deyip darlamayın kimseyi arkadaşlar! Lütfen…"