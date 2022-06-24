Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine siyasiler ve cemaat mensupları akın ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'ndeki cenaze töreni büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazı öncesi cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesi okudu.. Siyasetin önde gelen isimlerinden talebesi Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye kadar pek çok isim cenazeye katıldı.
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 93 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendinin cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek.
Cenaze töreni dolayısıyla Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve sela okundu. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı ve hutbe okudu.
Cuma namazı sonrası cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Cenaze namazı yoğun katılımla kılındı. Namaz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaparak kendisiyle olan tanışıklığını anlattı. Oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu da cemaatin varisini açıkladı.