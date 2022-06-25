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Iğdır'daki kayıp! Koyunlar sahipsiz dönünce ihbar ettiler feci halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Iğdır'daki kayıp! Koyunlar sahipsiz dönünce ihbar ettiler feci halde bulundu

IĞDIR'da koyunlarını otlatmak amacıyla araziye çıkan ve yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunan kişi ölü bulundu.

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 Iğdır'da kaybolan kişi arazide ölü bulundu. Elmagöl köyünde koyunlarını otlatmak amacıyla araziye çıkan Ferzende Acu'nun (55) koyun sürüsü, dün akşam saatlerinde köye sahipsiz dönünce yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgede AFAD, jandarma, 112 Acil Servis ekipleri, Acu'nun yakınları ve köy sakinlerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, sabah saatlerine kadar sürdürdükleri arama çalışmaları sonucu köye yakın arazide buldukları Acu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Acu'nun cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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