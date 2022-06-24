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Endonezya'da 22 yaşında bir kadın 10 aylık kocasının kadın olduğunu öğrendi

Endonezya'da 22 yaşında bir kadın 10 aylık kocasının kadın olduğunu öğrendi

ENDONEZYA'da 22 yaşında bir kadın, 10 aylık 'kocasının' kadın olduğunu öğrendi. Ülke basınında adı N.A olarak açıklanan kadın, annesi ilişkilerinden şüphe etmeye başlayana kadar evlendiği kişinin bir erkek olduğundan asla şüphelenmediğini söyledi.

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ENDONEZYA'nın Jambi şehrinde bir kadının yaklaşık 10 aydır evli olduğu kocasının kadın olduğu ortaya çıktı. Ülke basınındaki haberlerde adı N.A olarak açıklanan 22 yaşındaki kadın, evli olduğu 'kocasının' kadın olduğunu öğrendikten sonra kendisini doktor olarak tanıtmasının da yalan olduğunu söyledi.

Kocasına dava açan kadın, Ahnaf Arrafif adındaki 'kocası' ile bir flört uygulamasında tanıştığını aktardı. Bir süre yazıştıktan sonra buluştuklarını belirten N.A., birkaç hafta sonra Arrafif'in kendisine evlenme teklif ettiğini ve evlendiklerini belirtti.

Yaklaşık dört ay sonra ailesinin kocasından şüphelendiğini belirten kadın, 'kocasının' ailesini kendileriyle tanıştırmadığının altını çizdi. Nöroloji doktoru olduğunu belirten Arrafif'in herhangi bir iş yapmadığını gördükten sonra mesleğinden de şüphelendiklerini dile getiren N.A., kocasının doktor da olmadığını anladıklarını vurguladı.

Kocasının kıyafetlerini asla çıkarmadığını, hatta duşa bile kıyafetle girdiğini söyleyen N.A., annesinin kocasından soyunmasını istediğini ve gerçeğin ortaya çıktığını söyledi. N.A., annesi ilişkilerinden şüphe etmeye başlayana kadar evlendiği kişinin bir erkek olduğundan asla şüphelenmediğini sözlerine ekledi.

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