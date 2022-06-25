Canan Karatay 'süper besin' dedi: Günde gönül rahatlığı ile 10 tane yiyebilirsiniz

Prof. Dr. Canan Karatay beslenme önerileriyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. "Süper besin" dediği yumurtanın vitamin ve mineral deposu olduğunu söyleyen Karatay, “Günde gönül rahatlığı ile 10 tane yiyebilirsiniz” dedi.

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Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır yaptığı ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer YouTube’da katıldığı bir programda söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Karatay, bu kez ‘süper besin’ dediği yumurta ile ilgili öneriler sundu, günde 10 tane yumurta yenmesi gerektiğini belirtti.

Peki, Karatay’a göre yumurta nasıl tüketilmeli? Yumurta kolesterolü yükseltir mi? Yumurtada bulunan vitamin ve mineraller neler? İşte konuyla ilgili Canan Karatay’dan öneriler…

Süper besin yumurta

Karatay, “Yumurta adeta ‘süper besin.’ Ama serbest gezen tavuk yumurtası olacak. Çinliler asırlardan beri günde 10 yumurta yiyor. Hamileler ve lohusalık dönemindeki kadınlar için de çok faydalı. Bebeğin gelişimine katkısı büyük. Yumurtanın beyazı da sarısı da çok faydalı. Biz doktorlar olarak bunu yasaklayamayız” dedi.

Yumurta nasıl pişirilmeli?

Yumurtanın çok haşlanmaması gerektiğini belirten Karatay, tüketimi konusunda şu önerileri sundu:

“Yumurta sarısının etrafı pişmekten grileşmiş olmamalı. Çünkü o noktada proteini bozulmuş oluyor. Yumurtayı çok fazla sıvıyağda kavurmak da tehlikeli. Rafadan veya kayısı kıvamında ya da tereyağında pişmiş yumurtayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. O zaman ekmeğe ihtiyacınız kalmaz, acıkmazsınız, hatta acıkmadığınıza da şaşırırsınız.”

"Yumurta kolestrolü yükseltmez"

Yumurtanın şekeri de düşürdüğünü belirten Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şeker hastalarına senelerce yumurta verilmedi ama ben veriyorum. Diyabetlilere kolesterolü yükselttiği için yumurta tavsiye edilmiyor ancak şeker hastasının zaten kolesterolü yüksek. Bu durum yumurtadan dolayı değil, metabolik bozukluktan dolayı olur. Kolesterol yüksekliği sanıldığı kadar tehlikeli değildir. Kolesterol vücutta biriken toksinleri alt etsin diye yükseliyor.”

"Birçok vitamin ve mineral içeriyor"

Yumurta sarısı ve beyazının birçok vitamin ve mineral barındırdığını belirten ünlü profesör şöyle konuştu:

“Yumurtanın beyazında 9 tane aminoasit var. Aminoasit, proteinlerin ana maddesidir. Yumurtanın sarısında ise A, D, E, K vitaminleri ve folik asit, omega-3, omega-6 mineralleri vardır. Yumurtada ‘kolin’ denilen bir madde bulunuyor, bu madde ise beyni uyarıyor. Böylesine faydalı bir süper besinin yasaklanması mümkün değil!”

"Günde 10 tane yiyebilirsiniz"

Bir insanın günde 10 tane yumurtayı gönül rahatlığı ile yiyebileceğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, “Yumurta kolesterolü yükseltiyor vs. diye senelerce insanların beyni yıkandı, insanlar da haklı tabii. Sabah 3 tane yiyin. Çalışanlar haşlayıp yanına alsın, öğlen gibi de 3 tane tüketsin. Akşam da eğer cebiniz müsaitse pastırmalı yumurtanızı afiyetle yiyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.