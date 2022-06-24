Ali Babacan Gezi davasından çekildi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi davasıyla ilgili mahkemeye dilekçe vererek şikayetçi olmadığını belirtti.

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AK Parti'den ayrılarak Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan'dan Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bir hamle geldi.

Babacan, Gezi davasında çıkan kararlardan iki ay sonra mahkemeye dilekçe vererek şikayetçi olmadığını belirtti.

Babacan 'şikayetçi değilim' dedi

Babacan'ın yanı sıra Sadullah Ergin de şikayetçi olmadığı konusunda başvuruda bulundu.

Babacan’ın dilekçesinde dava sürecinin hiçbir safhasında mahkemeye mağdur olduğunu söylemediği ve yargılanan kişilerden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Davutoğlu da dilekçe vermişti

Öte yandan Gezi davasıyla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da haziran başında mahkemeye dilekçe vererek bir şikayetlerinin olmadığını söylemişti.

Davutoğlu’nun avukatı mahkemeye sundukları dilekçede “Müvekkilimiz bu dosyayla ilgili olarak bu zamana kadar herhangi bir şikayette ve beyanda bulunmamış, taraf olmamıştır” demişti.