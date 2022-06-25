Asgari ücrete ek zam ne kadar olacak? AK Parti kurmayları rakam verdi

Asgari ücrete ek zam çalışmalarıyla ilgili alternatifler kabine gündemine getirilecek. AK Parti'nin ekonomi kurmayları asgari ücreti 5 bin lira olmasının beklendiğini kaydetti.

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Hükûmetin, sabit gelirlilerin enflasyon karşısındaki alım gücünü yükseltmeye yönelik hazırlıklarında sona gelindi. Memur ve emeklilere yapılacak zam, 4 Temmuz’da açıklanacak aylık enflasyon oranı ile kesinleşecek.

Asgari ücret konusundaki çalışmalar ise önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında değerlendirilecek. AK Parti'nin ekonomi kurmayları asgari ücreti 5 bin lira olmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret konusunda bir hazırlık yapmasını istedi.

Sigorta prim maliyetinin ne kadarını devlet karşılayacak?

Bu kapsamda asgari ücrette yapılacak artışla ilgili alternatifli teklifler hazırlandığı, bu hazırlıkların önümüzdeki hafta yapılacak kabinenin gündemine getirileceği belirtildi. Özellikle küçük işletmelerin asgari ücret artışından kaynaklanacak yükünün azaltılması için en fazla üzerinde durulan formül, sigorta prim maliyetinin devlet tarafından üstlenilmesi ve böylece buradaki 800 liranın çalışanın maaşına yansıtılması.

Ancak bu primin yüzde 50’sinin devlet tarafından diğer yarısının ise işveren tarafından karşılanmasına yönelik bir teklif de söz konusu. Bu durumda asgari ücretin 400-450 lira civarında artması gündeme gelecek. AK Parti ekonomi kurmayları, net asgari ücretin 5 bin lira civarında olmasının beklendiğini kaydediyor.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere, evde bakım ücreti ve 65 yaş üstü sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara verilen aylıklar 4 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu dikkate alınarak, 6 aylık enflasyon oranında artırılacak.

Yapılan tahminlere göre 6 aylık artışın yüzde 38-40 arasında olması bekleniyor. Bu durumda, en düşük emekli aylığı 3.500 lira, evde bakım desteği 3.200 lira, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık aylığının da 1.500 lira civarında olması bekleniyor.