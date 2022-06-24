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İran iddiaları reddetti: İsrail'in amacı Türkiye ile aramızı bozmak

İran iddiaları reddetti: İsrail'in amacı Türkiye ile aramızı bozmak

İRAN Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, 'İran İstanbul'daki İsrailli turistleri öldürmeye çalışıyor' iddiaları gülünç. Amaçları İran-Türkiye ilişkilerini zedelemek" açıklamasını yaptı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), MOSSAD'dan gelen istihbarat doğrultusunda İran'ın Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçırma planına engel olmuştu. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Beylikdüzü'nde çok sayıda kişi yakalanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul'daki İsraillilere yönelik terör saldırılarının önlendiği yönündeki suçlamalarını reddetti. Bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan mesajda iddialar 'gülünç' olarak tanımlanırken bu söylentilerin amacının; Türkiye-İran ilişkilerine zarar vermek olduğu ifade edildi:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türk mevkidaşı ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı asılsız suçlamalar ve iddialar gülünç. Bu iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri yok etmeye yönelik önceden tasarlanmış bir senaryodur. İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin suikast ve sabotajlarına karşı her zaman tepki verecek ancak sıradan vatandaşların ve diğer ülkelerin güvenliğini asla tehdit etmeyecektir."

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