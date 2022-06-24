Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz suçlama! Bu sefer tam saçmaladı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde bir kez daha Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullanırken hükümetindeki kurmaylar ise yeni bir savunma programını Yunan parlamentosuna sundu.

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YUNANİSTAN'ın Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre Kiriakos Miçotakis hükümeti yeni bir savunma programını Yunan parlamentosuna sunarken yeni programda Girit'teki Souda üssünün altyapısının yenilenmesi ve daha modern hale getirilmesi için 190 milyon avroluk bir fon ayrıldı.

Miçotakis hükümetinin sunduğu silahlanma programında ayrıca denizaltı savunma amacıyla kullanılan helikopterlerinin yanı sıra roketatarların modernizasyonu da yer alıyor. Tanklara mermi tedariki için de yaklaşık 150 milyon avro harcanacak.

Bu adımlarla Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gerilimi daha tırmandırması bekleniyor.