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Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz suçlama! Bu sefer tam saçmaladı

Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz suçlama! Bu sefer tam saçmaladı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde bir kez daha Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullanırken hükümetindeki kurmaylar ise yeni bir savunma programını Yunan parlamentosuna sundu.

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YUNANİSTAN'ın Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre Kiriakos Miçotakis hükümeti yeni bir savunma programını Yunan parlamentosuna sunarken yeni programda Girit'teki Souda üssünün altyapısının yenilenmesi ve daha modern hale getirilmesi için 190 milyon avroluk bir fon ayrıldı.

Miçotakis hükümetinin sunduğu silahlanma programında ayrıca denizaltı savunma amacıyla kullanılan helikopterlerinin yanı sıra roketatarların modernizasyonu da yer alıyor. Tanklara mermi tedariki için de yaklaşık 150 milyon avro harcanacak.

Bu adımlarla Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gerilimi daha tırmandırması bekleniyor.

"Umarım Türkiye bu öğütleri bu kez dinler"

Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde gazetecilere demeç veren Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye'den AB ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okumayı bırakmasını ve uluslararası hukuka saygı göstermesini beklediğini belirtti. AB ülkelerinin bu konudaki tutumuna da işaret eden Kiriakos Miçotakis, "Umarım Türkiye bu öğütleri bu kez dinler. Zira ancak bu şekilde Doğu Akdeniz'de son iki ayda komşu ülkenin hatasıyla oluşan gerginlik azaltılabilir" dedi.

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