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Kovid-19 hızlı testleri temmuzdan sonra ücretli olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kovid-19 hızlı testleri temmuzdan sonra ücretli olacak

ALMANYA Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Kovid-19 salgınıyla mücadelede vatandaşlara daha önce ücretsiz olarak sunulan Kovid-19 antijen hızlı testlerin temmuzdan sonra ücrete tabi olacağını bildirdi.

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Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara ücretsiz sağlanan ve salgını kontrol altına almada önemli olan Kovid-19 antijen hızlı testlerinin temmuzdan sonra 3 avro olacağını belirtti.

Yalnızca düşük gelirli insanlar için testlerin ücretsiz olmaya devam edeceğini bildiren Lauterbach, "Bunu saklamak istemiyorum, herkes için ücretsiz vatandaşlık testlerine devam etmek isterdim. Ne yazık ki, sonbaharda bizi bekleyen dar bütçe durumunda bunu karşılayamayız.” ifadesini kullandı.

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