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Önümüzdeki kış hazır giyime yüzde 70 zam gelecek

Önümüzdeki kış hazır giyime yüzde 70 zam gelecek

Hammadde, kur gibi etkilerle maliyetlerin yükselmesiyle hazır giyim sektörü yüksek zam yapmak zorunda kalacak.

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Pandemi ile başlayan kur artışının olumsuz sonuçları tekstil sektöründe de yüksek zam olarak kendisini hissettiriyor.

Bloomberg HT yayınına katılan Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, yün ve pamuk gibi ana hammaddelerde pandeminin başından beri döviz bazında yüzde yüze yakın artışlar yaşandığını belirterek, "Dolayısıyla maliyet kalemlerini yönetmek perakendecilerin bu dönemde en önemli konularından biri. Bu oranlar ne üreticilerin ne de markaların tek başına sırtlayabileceği oranlar değil. Tabi bu fiyat artışları tam olarak tüketiciye yansıtılabilecek oranlar da değil.

Mayıs ayında fiyatlarda artış yüzde 30 seviyelerindeydi, yazı bu şekilde atlatırız ama önümüzdeki kış döneminde ben yüzde 70 artış bekliyorum geçen kışa göre." ifadelerini kullandı.

zam
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