28 Şubat'ın mimarı tutuklu Çevik Bir hastaneye kaldırıldı! Çevik Bir'in hastalığı ne?
28 Şubat sürecinin mimarlarından Çevik Bir hastaneye kaldırıldı. 28 Şubat Davası kapsamında verilen hapis cezaları onandıktan sonra yaklaşık 10 aydır cezaevinde tutulan 14 emekli generalden biri olan Çevik Bir'in Alzheimer olduğu belirtildi. Bir, Alzheimer iddialarının doğruluğunun araştırılması ve teşhis konulması için hastaneye sevk edildi.Abone ol
28 Şubat Davası kapsamında verilen hapis cezaları onandıktan sonra yaklaşık 10 aydır cezaevinde tutulan 14 emekli generalden biri olan Çevik Bir'in Alzheimer olduğu belirtildi. Sözcü'nün haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, tutuklu generallerden ikisini ziyaret etti.
CHP'li vekil, Çevik Bir ve Çetin Doğan'la görüştü
Sertel, İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan ile görüştü.
Sertel, 83 yaşındaki Bir ve 82 yaşındaki Doğan'ın ciddi sağlık problemleri yaşadığını söyledi. Sertel, Çevik Bir'in sağlık durumunu üzüntü ile anlattı. Sertel şu ifadeleri kullandı:
'Biz seninle eski dostuz' dedi ama daha önce hiç tanışmamıştık
- Hücrede kalıyor. Gittiğimde kendimi tanıttım. “Ben seni tanıyorum, çok eski dostumsun” dedi. Oysa daha önce hiç görüşmedik, ilk kez tanışıyoruz.
Bana infaz koruma memurlarını göstererek, “Kendime personel ayarladım, bana bakıyorlar. Sadece onlara güveniyorum” dedi. Bulunduğu yerin ne olduğunu bile anlamlandıramayacak duruma gelmiş.
Kirli çamaşırlarını kimseye vermek istemiyormuş
- Her hafta eşi ziyarete geliyormuş. Kirlenen kıyafetlerini değiştirmek için vermek istemiyormuş. Cezaevi görevlileri elbiselerinin temizlenip, ütülendikten sonra getirileceğini söylemesine rağmen vermek istemiyor. “Ben onları giyiyorum, lazım” diyor.
Çok karışık şeyler anlatıyorlar diye televizyon izlemiyor
- Gazete ve kitap okumuyor. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak maçları ve spor haberlerini yakından takip eden birisiyken şimdi televizyonu bile açmıyor. Televizyonu sorduğumda, “Çok karışık şeyler anlatıyorlar, kapattım.
- Ağır Alzheimer ilaçları kullanıyor. İnfaz koruma memurları kendisi ile yakından ilgileniyor. Ama doktor kontrolünde, ailesinin yanında kalması gerek.
Yemek verilmese yemeyecek, su verilmese içemeyecek durumda
- Durumu çok ağır. Zayıflamış, bitkin, dünya ile ilişkisini tamamen kesmiş. Yemek verilmese yemeyecek, su verilmese içmeyecek halde. Cezaevinde bir dakika bile kalmaması lazım.
Sertel, Adalet Bakanı'na mektup yazdı, hastaneye sevk edildi
Atila Sertel, cezaevi ziyaretinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a bir mektup yazdı. Mektubunda durumu anlatan Sertel, Çevik Bir'in doktor kontrolünden sonra denetimli serbestlik kapsamında ev hapsine alınmasını talep etti. Sertel, sözlerini “Ben bir insan olarak görevimi yapıyor ve bu mektubu size yazıyorum. Takdir sizlerindir” diye tamamladı.
Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara, infaz erteleme talebi ile başsavcılığa başvurdu. Kara, dilekçesinde, Çevik Bir'in avukatı ve kardeşini bile tanıyamaz halde ileri demans hastası olduğunu vurguladı. Hastaneye sevk edildi, sağlık durumu hakkında araştırma ve teşhis işlemlerine devam ediyor.
Çevik Bir önceki gün (21 Haziran 2022 Salı) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın yoğun güvenlik tedbirleri altında hastanede tutulurken, ziyaretçi girişine izin verilmiyor. Uzman doktorlar, Çevik Bir'in sağlık durumu hakkında araştırma ve teşhis işlemlerine devam ediyor. 28 Şubat Davası kapsamında cezaevlerinde tutuklu bulunan diğer 13 emekli generalin isimleri ve yaşları şöyle: Ahmet Çörekçi (90), İlhan Kılıç (90), Vural Avar (84), Çetin Saner (83), Çetin Doğan (82), Hakkı Kılınç (82), Aydan Erol (82), Fevzi Türkeri (81), Yıldırım Türker (81), Cevat Temel Özkaynak (77), Erol Özkasnak (76), Kenan Deniz (74), İdris Koralp (74).