28 Şubat'ın mimarı tutuklu Çevik Bir hastaneye kaldırıldı! Çevik Bir'in hastalığı ne?

28 Şubat sürecinin mimarlarından Çevik Bir hastaneye kaldırıldı. 28 Şubat Davası kapsamında verilen hapis cezaları onandıktan sonra yaklaşık 10 aydır cezaevinde tutulan 14 emekli generalden biri olan Çevik Bir'in Alzheimer olduğu belirtildi. Bir, Alzheimer iddialarının doğruluğunun araştırılması ve teşhis konulması için hastaneye sevk edildi.

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28 Şubat Davası kapsamında verilen hapis cezaları onandıktan sonra yaklaşık 10 aydır cezaevinde tutulan 14 emekli generalden biri olan Çevik Bir'in Alzheimer olduğu belirtildi. Sözcü'nün haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, tutuklu generallerden ikisini ziyaret etti.

CHP'li vekil, Çevik Bir ve Çetin Doğan'la görüştü

Sertel, İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan ile görüştü.

Sertel, 83 yaşındaki Bir ve 82 yaşındaki Doğan'ın ciddi sağlık problemleri yaşadığını söyledi. Sertel, Çevik Bir'in sağlık durumunu üzüntü ile anlattı. Sertel şu ifadeleri kullandı:

'Biz seninle eski dostuz' dedi ama daha önce hiç tanışmamıştık

- Hücrede kalıyor. Gittiğimde kendimi tanıttım. “Ben seni tanıyorum, çok eski dostumsun” dedi. Oysa daha önce hiç görüşmedik, ilk kez tanışıyoruz.

Bana infaz koruma memurlarını göstererek, “Kendime personel ayarladım, bana bakıyorlar. Sadece onlara güveniyorum” dedi. Bulunduğu yerin ne olduğunu bile anlamlandıramayacak duruma gelmiş.

Kirli çamaşırlarını kimseye vermek istemiyormuş

- Her hafta eşi ziyarete geliyormuş. Kirlenen kıyafetlerini değiştirmek için vermek istemiyormuş. Cezaevi görevlileri elbiselerinin temizlenip, ütülendikten sonra getirileceğini söylemesine rağmen vermek istemiyor. “Ben onları giyiyorum, lazım” diyor.

Çok karışık şeyler anlatıyorlar diye televizyon izlemiyor

- Gazete ve kitap okumuyor. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak maçları ve spor haberlerini yakından takip eden birisiyken şimdi televizyonu bile açmıyor. Televizyonu sorduğumda, “Çok karışık şeyler anlatıyorlar, kapattım.

- Ağır Alzheimer ilaçları kullanıyor. İnfaz koruma memurları kendisi ile yakından ilgileniyor. Ama doktor kontrolünde, ailesinin yanında kalması gerek.

Yemek verilmese yemeyecek, su verilmese içemeyecek durumda

- Durumu çok ağır. Zayıflamış, bitkin, dünya ile ilişkisini tamamen kesmiş. Yemek verilmese yemeyecek, su verilmese içmeyecek halde. Cezaevinde bir dakika bile kalmaması lazım.