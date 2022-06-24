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Telefonuna bankadan gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Telefonuna bankadan gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

ATAŞEHİR’de yaşanan olayda, devre mülkünü satmak isteyen Hasan Y., sözde müşteriler Kadir K. ve Sait K. ile görüşmek için bir iş yerinde buluştu. Tarafların görüşmesi esnasında Hasan Y.’nin telefonunu alan Kadir K. mobil bankacılık ile 59 bin TL kredi çekti, hesaba yatan parayı da Sait K.’nın hesabına havale ile gönderdi. Telefonuna gelen mesajları okuyunca dolandırıcılık kurbanı olduğunu fark eden Hasan Y.’nin ihbarı üzerine iki şahıs polis tarafından yakalandı.

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Ataşehir’de bir ofiste meydana gelen olayda, iddialara göre, Hasan Y. isimli vatandaş, elinde bulunan bir devre mülkü satışa çıkardı.

Kadir K. ve Sait K., Hasan Y. ile görüşmek istediler ve Hasan Y.’yi iş yerlerine davet ettiler. Bir süre pazarlık ile geçen sohbetin ardından Kadir K. para transferi bahanesiyle Hasan Y.’nin cep telefonunu alıp mobil bankacılık hesabına girdi.

59 bin TL kredi çekip hesaplarına aktardılar
Kadir K. hesapta olan parayı beğenmeyince mobil bankacılık uygulamasından kredi başvurusu yaptı. Onaylanan 59 bin lira kredi hesaba yattı. Kadir K. hemen hesaba yatan kredi miktarını Sait K.’nın hesabına havale ile geçirdi. Ardından da telefonu Hasan Y’ye geri verdi.
Olanlardan habersiz iş yerinden ayrılan Hasan Y.’ bankadan gelen mesajlarla neye uğradığını şaşırdı.

Hüseyin Y. hemen durumu polise bildirip şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede Kadir K. ve Sait K.’yı gözaltına aldı. 3'er adet suç kayıtları bulunan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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