Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor! İtalyan devi peşinde

Transferin gözdesi olan Kim Min-Jae'nin talipleri bitmiyor. Güney Koreli futbolcuya son olarak İtalyan devi İnter'in taip oduğu öne sürüldü.

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İspanya'dan Sevilla ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde yer alan Güney Koreli Kim Min-Jae'nin son talibi ise Inter oldu.

Fotomaç'ın haberine göre; Inter, Sloven stoper Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki savunmacıyı hedefleri arasına ekledi.

Skriniar'ın PSG'ye imza atmasının sonrasında İtalyan devi, resmi girişimlere başlayacak.

18 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğu öne sürülen Kim Min-Jae, geçen sezon 3 milyon euro'ya transfer edildi.

Kim Min-Jae geçtiğimiz sezon 39 karşılaşmada forma giydi ve 1 kez ağları havalandırdı.