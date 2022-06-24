BIST 2.549
DOLAR 17,37
EURO 18,30
ALTIN 1.019,56
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor! İtalyan devi peşinde

Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor! İtalyan devi peşinde

Transferin gözdesi olan Kim Min-Jae'nin talipleri bitmiyor. Güney Koreli futbolcuya son olarak İtalyan devi İnter'in taip oduğu öne sürüldü.

Abone ol

İspanya'dan Sevilla ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde yer alan Güney Koreli Kim Min-Jae'nin son talibi ise Inter oldu. 

Fotomaç'ın haberine göre; Inter, Sloven stoper Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki savunmacıyı hedefleri arasına ekledi.

Skriniar'ın PSG'ye imza atmasının sonrasında İtalyan devi, resmi girişimlere başlayacak.

18 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğu öne sürülen Kim Min-Jae, geçen sezon 3 milyon euro'ya transfer edildi.

Kim Min-Jae geçtiğimiz sezon 39 karşılaşmada forma giydi ve 1 kez ağları havalandırdı. 

ÖNCEKİ HABERLER
YKS salon başkanı görevli ücretleri 2022 kaç para ödenecek, nereye yatacak?
YKS salon başkanı görevli ücretleri 2022 kaç para ödenecek, nereye yatacak?
Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi Fatih Camii’ne uğurlandı
Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi Fatih Camii’ne uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris yangını için Dalaman'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris yangını için Dalaman'da
Zilhicce ayı namazı kaç rekat nasıl kılınır Diyanet nasıl kılınır?
Zilhicce ayı namazı kaç rekat nasıl kılınır Diyanet nasıl kılınır?
Amanoslar kırsalında PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Amanoslar kırsalında PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Çin'den piyasaları korkutan uyarı: Bitcoin sıfıra gidecek
Çin'den piyasaları korkutan uyarı: Bitcoin sıfıra gidecek
Yangında helikopter yok derken üstünden helikopter geçen Kılıçdaroğlu'na tepki
Yangında helikopter yok derken üstünden helikopter geçen Kılıçdaroğlu'na tepki
YKS sınavında salon başkanı kaç para alacak, ödemeler nereye yatacak?
YKS sınavında salon başkanı kaç para alacak, ödemeler nereye yatacak?
Bakan Nureddin Nebati'den flaş enflasyon mesajı
Bakan Nureddin Nebati'den flaş enflasyon mesajı
YKS gözetmen ücretleri 2022 ne zaman yatar, kaç para yatacak?
YKS gözetmen ücretleri 2022 ne zaman yatar, kaç para yatacak?