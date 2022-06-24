Çin'den piyasaları korkutan uyarı: Bitcoin sıfıra gidecek

BİTCOİN'in uluslararası kripto piyasasında yatırımcılarına büyük sarsıntı yaşatmasının ardından Çin'den uyarı geldi. Resmi Çin ulusal haber medyası, Bitcoin fiyatının sıfıra gidebileceği konusunda uyarı yaptı.

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Uzun bir düşüş döneminden sonra kripto para piyasasını saran belirsizliğin ortasında, amiral gemisi varlığı Bitcoin ( BTC ), 20.000 doların üzerine çıkmadan önce kısa bir süre 19.000 $ 'ın altına düşmüştü, Çin'den ise onun geleceği hakkında karamsar uyarılar geliyor.

Çin'den şok iddia: ''Bitcoin sıfıra gidecek''

İktidardaki Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından yönetilen medya kuruluşu Economic Daily, geçtiğimiz gün bir makale yayınladı ve yatırımcıları, kripto piyasasının katledilmesinden sonra Bitcoin fiyatlarının "sıfıra gitme" riski konusunda uyardı.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

“Bitcoin bir dizi dijital koddan başka bir şey değildir ve getirisi esas olarak düşükten alıp yüksekten satmaktan gelir. Gelecekte, yatırımcıların güveni bir kez çöktüğünde veya egemen ülkeler Bitcoin'i yasa dışı ilan ettiğinde, tamamen değersiz olan, orijinal değerine geri dönecektir.”

Bu içeriği hazırladığımız sıralarda, Bitcoin, CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, günde %3,59 ve önceki yedi gün içinde %2,51'lik bir artış ile 21.112 dolardan işlem görüyordu. 10.000$'a doğru düzeltme iddiaları ise hala masada.

Çin kripto parası

Devlet tarafından işletilen medyadan gelen uyarının, Çin hükümetinin Mayıs 2021'den başlayarak, aşamalı olarak gerçekleştirilen etkili bir kripto yasağıyla sonuçlanan, kriptoya karşı sert duruşunu yansıttığını belirtmekte fayda var.

Çin hükümeti, Haziran 2021'de, tüm yerel kripto madenciliğini yasaklarken, Eylül ayında dijital para birimlerini tamamen yasakladı ve çevre üzerindeki etkilerinin yanı sıra bunları kara para aklama için kullanan kişilerle ilgili endişeleri dile getirdi.

Ancak geniş çapta duyurulan baskıya rağmen, ilgili veriler, Bitcoin ağında düzinelerce kişinin Çin topraklarında Bitcoin madenciliği yaptığını gösteriyor.

Kaynak: Teknolojioku