Bakan Nureddin Nebati'den flaş enflasyon mesajı

Ekonomi zirvesinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı. Bakan Nebati "2020 yılında ‘öldük’, ‘bittik’, ‘yandık’ dediler, dükkanlar kapanacak, insanlar işsiz kalacaktı. Öyle dediler. 2021 yılında da aynı şeyi söylediler ve söylemeye devam ediyorlar. Onlar söyledikçe biz çalışanlarımızın sayısını artırıyoruz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından 4.’sü düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Nebati, “Hepimizin hikayesi aynı. Türkiye 20 yıldır yepyeni bir hikaye yazıyor. Bu hikaye her geçen gün güçleniyor. Yeter ki inanalım, yeter ki güvenelim. Bu ülkenin nereden nereye geldiğini değerlendirelim. Yolumuz açık, menzilimize doğru gidiyoruz. Türkiye ekonomisine baktığımızda bununla birlikte değerlendirmek gerekir. Bütçedeki güçlü görünümümüzü devam ettirdik. Uygulamaya aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde üretim, ihracat ve istihdamla dünyadan önemli ölçüde pozitif olarak ayrıştı. Salgın döneminde birçok gelişmiş ülke önemli ölçüde daralmıştır. Türkiye sadece pandemi döneminde değil, bugün de büyümeye devam ediyor. Dengeli bir şekilde büyüyoruz." dedi.

“Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz”

Bakan Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerin söyleyerek, “Vatandaşlarımızın alım gücünün arttığını görüyoruz. Gerekli adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Gıdada belirli ürünlerde KDV indirimlerine gittik. Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın iradesi ile Türkiye 21. yüzyılın en önemli aktörüdür”

Bakan Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk olmanın kıymetini bilin. Türkiye Cumhuriyetlerinin temsilcisi olmanın kıymetini bilin. Türkiye Cumhuriyeti’nin neler yaptığını görün. Cumhurbaşkanımızın iradesi ile Türkiye 21. yüzyılın en önemli aktörüdür. Bunu kimse değiştiremeyecek. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizler küçük insanların adamı değiliz. Yarınlarımız yepyeni başarılara gebedir. Bunu birlikte başaracağız. Sabırla ve azimle yürüdüğümüz bu yolda Allah en büyük yardımcımızdır.”