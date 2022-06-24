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Suriye'de saldırı hazırlığındaki YPG'ye büyük darbe! MSB duyurdu

Suriye'de saldırı hazırlığındaki YPG'ye büyük darbe! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi." ifadelere yer verildi.

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