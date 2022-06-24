Asgari ücrete ek zam! Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı: Zam için 'var' da demedi, 'yok' da...

CUMHURBAŞKANI Recep tayyip Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücrete Temmuz'da ek zamla ilgili flaş açıklama geldi. Erdoğan'ın sözleri için, "Zam için 'var' da demedi, 'yok' da..." diyen Türk-İş Başkanı Atalay, "Ok yaydan çıktı, bir iyileştirme yapmak zorundalar." ifadelerini kullandı.

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Milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İktidar kanadından gelen açıklamalar, ek zam umutlarını artırırken, Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

Ben olanların farkındayım, çalışmalarımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile geçen hafta bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili; "Ben olanların farkındayım, çalışmalarımız var" dediğini aktardı.

Nefes alacakları, onlara oksijen olacak bir düzenleme lazım

Görüşmenin detaylarını Hande Fırat'a anlatan Atalay, Erdoğan'a "Bir an evvel asgari ücretliye, işçi emeklisine, dar sabit gelirliye, işsize düzenleme gerekiyor; nefes alacakları, onlara oksijen olacak bir düzenleme lazım" dediğini söyledi.

Zam var da demedi zam yok da...

Atalay, Erdoğan'ın durumun farkında olduğunu belirterek, "Zam için ‘var’ da demedi, ‘yok’ da. Ama dikkatle dinledi" dedi. Atalay, vatandaşlardan izlenimlerini de şu şekilde anlattı:

Aralık'a kadar ne asgari ücretli ne de hükümet tahammül eder

"Artık tahammül kalmadı... Zam yapıp enflasyon da böyle artmaya devam ederse zam yapmanın da manası olmaz. Enflasyonla mücadele mutlaka şart. Tahammül kalmadı. İktidar ve muhalefet enflasyonla birlikte mücadele etsin. Sonra sandıkta kim kime istiyorsa oy versin. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için bakanın çağrıda bulunması yeterli. Ok yaydan çıktı. Bir iyileştirme yapmak zorundalar. Yapmazlarsa aralık ayına kadar ne asgari ücretli tahammül eder ne de hükümet."