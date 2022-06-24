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Yağ krizinde bir adım daha! Resmi gazetede yayınlandı: Yıl sonuna kadar sıfırlandı

Yağ krizinde bir adım daha! Resmi gazetede yayınlandı: Yıl sonuna kadar sıfırlandı

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak bu sene sonuna kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karadeniz havzasında yaşanılan gelişmeler dikkate alınarak temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ile yağların ithalatında düzenlemeye gidildi.

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

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