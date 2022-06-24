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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine kim gelecek İsmailağa yeni lideri kim olacak?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine kim gelecek İsmailağa yeni lideri kim olacak?

İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi olan Mahmut Ustaosmanoğlu, bilinen adıyla Mahmut Efendi 93 yaşında vefat etti. Cenazesi bugün Ali Haydar Efendi'nin yanına yani Eyüpsultan Sakızağacı mezarlığına defnedilecek. Peki Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye Kolu'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri kim olacak, Mahmut Efendi'nin yerine kim gelecek? İşte Hasan Kılıç hakkında merak edilenler...

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Nakşibendi Tarikatı'nın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Mahmut Efendi'nin vefatının ardından Nakşibendi yeni lideri kim olacak sorusu ile merak edildi. Mahmud Efendi yerine vekil olarak Hasan Kılıç'ı tayin etmişti. Peki kimdir Hasan Kılıç, kaç yaşında, aslen nereli?

Mahmut Efendi  cenaze töreni ve programı da merak edildi. Mahmut Ustaosmanoğlu bugün cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ali Haydar Efendi'nin yanına yani Eyüpsultan Sakızağacı mezarlığına defnedilecek. Mahmut Efendinin cenaze törenine kadınlar katılamayacak. 

Mahmut Ustasomanoğlu kimdir: Mahmut Ustasomanoğlu, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon'un Tavşanlı köyünden olan Ustaosmanoğlu, küçük yaşta dinî dersler aldı. 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 16 yaşında teyzesinin kızı Zehra Hanım’la evlendi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çocukları

Abdullah Ustaosmanoğlu, Ahmet Ustaosmanoğlu, Fatıma Ustaosmanoğlu Evlilikleri: Zehra Ustaosmanoğlu; (ö. 1993); Müşerref Ustaosmanoğlu 


Askerlik sonrası İsmailağa Cami’ne imam tayin edilmek üzere davet edildi. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurması sebebiyle aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet Ödülü'' aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:

- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)

- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

- Umre Sohbetleri

- Fatiha Tefsiri

- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

- Efendi Babam Buyurdu ki

- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

- İrşadül Müridin

- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

- Tembihat

- Mektubatı Mahmudiyye

İsmailağa Cemaati hakkında;
İsmailağa Cemaati, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun İstanbul Fatih'te Çarşamba semtindeki İsmailağa Camii merkez olmak üzere oluşturduğu, Nakşibendiliğin Halidî koluna bağlı bir cemaattir.

Yerine kim geçecek: 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak. Mahmud Efendi yerine vekil olarak Hasan Kılıç Hocaefendiyi tayin etmişti.

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