BIST 2.542
DOLAR 17,37
EURO 18,33
ALTIN 1.020,41
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Toyota uyardı: Sakın kullanmayın! Binlerce otomobilini geri çağırıyor

Toyota uyardı: Sakın kullanmayın! Binlerce otomobilini geri çağırıyor

Toyota, gevşeyebilecek bijon cıvataları nedeniyle dünya çapında 2 bin 700 elektrikli bZ4X crossover aracını geri çağırıyor.

Abone ol

Toyota Motor Corp. yaptığı açıklamada, nedenin hala araştırıldığını, ancak tüm tekerleğin yerinden çıkarak kaza riski oluşturabileceğini söyledi.

Şirket yaptığı açıklamada, "Çare bulunana kadar kimse bu araçları kullanmamalı" dedi.

Toyota'ya göre, en son geri çağırmaya konu olan araçlardan yaklaşık 2 bin 200'ü Avrupa, 270'i Kuzey Amerika, 112'si Japonya ve 60'ı Asya'nın geri kalanına gönderildi.

Mart ve Haziran ayları arasında üretildiler
Yaklaşık iki ay önce satışa sunulan bZ4X, Toyota'nın elektrikli ürün yelpazesini güçlendirme planlarında önemli bir model.

Toyota, 2030 yılına kadar 30 EV modeline sahip olmayı ve o yıl dünya çapında 3,5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor.

Toyota ayrıca bu tür hedeflere ulaşmak için pil araştırma ve geliştirmeye 2 trilyon yen (17,6 milyar dolar) yatırım yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahmut Efendi eşleri kaç kere evlendi Mahmut Ustaosmanoğlu eşleri yaşıyor mu?
Mahmut Efendi eşleri kaç kere evlendi Mahmut Ustaosmanoğlu eşleri yaşıyor mu?
Banka müşterilerini dolandıran sahte çağrı merkezlerine operasyon: 33 gözaltı
Banka müşterilerini dolandıran sahte çağrı merkezlerine operasyon: 33 gözaltı
Vergi cezaları yükseliyor Akaryakıtta torbadaydı işte karar
Vergi cezaları yükseliyor Akaryakıtta torbadaydı işte karar
Kadın doktora iğrenç tuzak! Başhekim son sözünde söyledi: Rızası dışında...
Kadın doktora iğrenç tuzak! Başhekim son sözünde söyledi: Rızası dışında...
Bursa'da sıfır masrafla 40 günde 1 kutu ile 6 bin lira gelir fırsatı
Bursa'da sıfır masrafla 40 günde 1 kutu ile 6 bin lira gelir fırsatı
Suudi Arabistan Türkiye'ye ambargoyu kaldırıyor SWAP anlaşması geliyor
Suudi Arabistan Türkiye'ye ambargoyu kaldırıyor SWAP anlaşması geliyor
Muş'ta 92 yaşındaki adam uzun namlulu silahla 72 yaşındaki eşini öldürdü
Muş'ta 92 yaşındaki adam uzun namlulu silahla 72 yaşındaki eşini öldürdü
Zilkade ayı ne zaman bitiyor Zilhicce ayının faziletleri neler, ibadetleri
Zilkade ayı ne zaman bitiyor Zilhicce ayının faziletleri neler, ibadetleri
Rusya'da askeri uçak sert iniş yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'da askeri uçak sert iniş yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Boris Johson'a darbe iki bölgede yapılan ara seçimleri kaybetti
Boris Johson'a darbe iki bölgede yapılan ara seçimleri kaybetti