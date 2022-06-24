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Rusya'da askeri uçak sert iniş yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da askeri uçak sert iniş yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

RUSYA'nın Ryazan kentinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağının sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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Rusya'nın batısındaki Ryazan kentinde 9 kişiyi taşıyan Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağı, sert iniş yaptı.

4 ölü 5 yaralı

Bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Rus medyasının bölge yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre inişten sonra alev alan uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bilgisi yer aldı.

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