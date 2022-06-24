BIST 2.550
DOLAR 17,37
EURO 18,29
ALTIN 1.018,36
HABER /  DÜNYA

Tunus'un eski başbakanı Cibali gözaltına alındı

Tunus'un eski başbakanı Cibali gözaltına alındı

TUNUS'ta eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin gözaltına alındığı bildirildi. Eski Tunus Başbakanı Cibali'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Eski Başbakan Hammadi el-Cibali, emniyet ekipleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü" ifadelerine yer verildi.

Abone ol

Tunus'ta Başbakan Cibali'nin ülkenin doğusundaki Susa kentinde gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cibali'nin birkaç ay önce pasaportla başvuruda bulunarak yenilemek istemesine rağmen alamadığı kimlik kartı olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret edildi.

Cibali'nin ailesi de Hammadi'nin fiziksel ve psikolojik sağlığına gelecek herhangi bir olumsuzluktan dolayı doğrudan Cumhurbaşkanı Kays Said'i sorumlu tutacağına dikkat çekilen açıklamada, insan hakları kuruluşlarına da 'ülkedeki insan hakları ihlallerine varan uygulamalara' karşı durmaları çağrısında bulunuldu. .

ÖNCEKİ HABERLER
Denayer Süper Lig'e mi dönüyor? Menajerinden çarpıcı açıklamalar
Denayer Süper Lig'e mi dönüyor? Menajerinden çarpıcı açıklamalar
Yunanistan boyunun ölçüsünü aldı Türkiye ziyareti sonrası gidecekti ama...
Yunanistan boyunun ölçüsünü aldı Türkiye ziyareti sonrası gidecekti ama...
İsmailağa cemaati şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Fatih Camii şimdiden doldu
İsmailağa cemaati şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Fatih Camii şimdiden doldu
Pentagon, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatını açıkladı
Pentagon, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatını açıkladı
Maske yasağı geri döndü! Bir haftadır koronavirüs vakaları hızla tırmanınca...
Maske yasağı geri döndü! Bir haftadır koronavirüs vakaları hızla tırmanınca...
Almanya bu Türk'ü konuşuyor içinde 557 bin euro olan çantayı bulunca...
Almanya bu Türk'ü konuşuyor içinde 557 bin euro olan çantayı bulunca...
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
10 milyon dolarlık Twitch vurgununda yeni detaylara ulaşıldı!
10 milyon dolarlık Twitch vurgununda yeni detaylara ulaşıldı!
Kan donduran detaylar... Nijeryalı politikacı organ kaçakçısı çıktı
Kan donduran detaylar... Nijeryalı politikacı organ kaçakçısı çıktı
Yunanistan'dan pişkinlik! Suçüstü yakalandı ama casuslukla suçladı
Yunanistan'dan pişkinlik! Suçüstü yakalandı ama casuslukla suçladı