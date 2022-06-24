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Pentagon, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatını açıkladı

Pentagon, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatını açıkladı

ABD hükümeti dün yaptığı açıklamada, Pentagon'un son 450 milyon dolarlık askeri yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya dört roket topçu sistemi daha göndereceğini söyledi.

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Pentagon basın sekreteri Todd Breasseale Perşembe günü yaptığı açıklamada , Kiev için ayrılan son askeri yardım diliminin dört M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) fırlatıcısını içerdiğini doğruladı.

Politico, Washington'un Ukraynalılara "Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarına göre" daha fazla sistem göndermeyi düşündüğünü yazmıştı.

6.8 milyar dolarlık güvenlik yardımı taahhüdü

Breasseale, "ABD, Biden Yönetimi'nin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 6,8 milyar dolarlık güvenlik yardımı taahhüt etti" dedi.

Ukraynalı milletvekili Alexandra Ustinova, Politico'ya verdiği demeçte, "Kiev çok daha fazla miktarda silah istedi. HIMARS'ın on kat fazlası yolda" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Reznikov , Twitter'dan yaptığı açıklamada , dört fırlatıcıdan oluşan ilk partinin şimdiden geldiğini, meslektaşı ve arkadaşı Lloyd Austin'e "güçlü araçlar" için teşekkür ettiğini duyurdu.

Geçen hafta, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'nin bir danışmanı, Kiev'in Rusya ile ağır silah paritesine ulaşmak için 300 MLRS fırlatıcısına, 500 tanka ve bin obüse ihtiyacı olduğunu söyledi.

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