Maske yasağı geri döndü! Bir haftadır koronavirüs vakaları hızla tırmanınca...

Korona kabusu yeniden hortladı. Almanya'nın Ekim'de maske takma zorunluluğunu geri getireceğini duyurmasının ardından bir korkutan haber de KKTC'den geldi. KKTC'de kapalı alanlarda ve toplu etkinliklerde maske takma zorunluluğu geri getirildi.

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KKTC’de aybaşında gevşetilen COVID-19 önlemleri, son bir haftada yaşanan vaka artışları nedeniyle yeniden sıkılaştırıldı. 350 bin nüfuslu KKTC’de günlük vaka sayısının 120’ye ulaşması üzerine kapalı alanlar ve toplu etkinliklere Maske şartı getirildi.

Hastalanana bildirim şartı kaldırıldı!

KKTC’de çalışanlar ve öğrencilere test şartının kaldırılmasının ardından sağlık merkezleri ve bakımevleri gibi sınırlı bir kesim test yaptırıyor. Hastalığa yakalananlara da bildirim şartı kaldırıldı.

Az teste rağmen çok vaka çıkıyor

Vaka sayıları az sayıda teste rağmen geçen hafta tırmanışa geçti. Bir haftada yapılan 10 bin 883 testte, 859 vaka tespit edildi. Günlük ortalama 122 vakaya ulaşılması üzerine, Sağlık Bakanlığı bünyesinde salgınla mücadeleden sorumlu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, kapalı alanlar ile toplu etkinliklere maske şartı koydu. Pozitif vakalardan tecride girmeleri, temaslılardan da 5’inci günden sonra test yaptırmaları istendi.