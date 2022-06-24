BIST 2.553
DOLAR 17,37
EURO 18,29
ALTIN 1.019,01
HABER /  MAGAZİN

ABD'li ismi solladı TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı Khabane Lame

ABD'li ismi solladı TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı Khabane Lame

Senegalli 22 yaşındaki Khabane Lame, video paylaşım uygulaması TikTok'ta, 143 milyon takipçiye ulaşarak, TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kişisi oldu.

Abone ol

Senegal'de doğup ailesiyle İtalya'ya göç eden Lame, TikTok'un en çok takip edilen kullanıcısı olmayı başardı.

Amerikalı Charli D'Amelio'yu geçti

Lame böylece, dünyanın en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi 142,3 milyon takipçili Amerikalı Charli D'Amelio'nun bu unvanını da elinden aldı.

Salgın döneminde işsiz kaldı, TikTok hesabı açtı

AA'nın haberine göre; İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan Lame, TikTok hesabını, Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı dönemde açmıştı.


"Sessiz komedyen" olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.

Sadece jest ve mimiklerini kullanıyor

TikTok'ta 2,3 milyar beğenisi bulunan ve "khaby.lame" ismiyle tanınan Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.

Lame, Eylül 2021'de 100 milyon aboneyi geçen 2'inci TikTok kullanıcısı olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Maske yasağı geri döndü! Bir haftadır koronavirüs vakaları hızla tırmanınca...
Maske yasağı geri döndü! Bir haftadır koronavirüs vakaları hızla tırmanınca...
Almanya bu Türk'ü konuşuyor içinde 557 bin euro olan çantayı bulunca...
Almanya bu Türk'ü konuşuyor içinde 557 bin euro olan çantayı bulunca...
10 milyon dolarlık Twitch vurgununda yeni detaylara ulaşıldı!
10 milyon dolarlık Twitch vurgununda yeni detaylara ulaşıldı!
Kan donduran detaylar... Nijeryalı politikacı organ kaçakçısı çıktı
Kan donduran detaylar... Nijeryalı politikacı organ kaçakçısı çıktı
Ankara’da otomobil sürücüsü ile kavga eden mahalleli otomobili devirdi
Ankara’da otomobil sürücüsü ile kavga eden mahalleli otomobili devirdi
Cuma mesajları resimli yeni sözlü 2022 hayırlı cumalar kutlama mesajları
Cuma mesajları resimli yeni sözlü 2022 hayırlı cumalar kutlama mesajları
Bilim insanları keşfetti! 1 cm uzunluğunda... Dünyanın en büyüğü
Bilim insanları keşfetti! 1 cm uzunluğunda... Dünyanın en büyüğü
Bakan Soylu'dan CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine sert tepki!
Bakan Soylu'dan CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine sert tepki!
DSÖ maymun çiçeği salgını için toplandı acil durum ilan edilebilir
DSÖ maymun çiçeği salgını için toplandı acil durum ilan edilebilir
ABD Senatosu tartışmalara neden olan silah düzenlemesi yasasını onayladı
ABD Senatosu tartışmalara neden olan silah düzenlemesi yasasını onayladı