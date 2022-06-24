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Kan donduran detaylar... Nijeryalı politikacı organ kaçakçısı çıktı

Kan donduran detaylar... Nijeryalı politikacı organ kaçakçısı çıktı

NİJERYALI politikacı Ike Ekweremadu ve eşi Nwanneka Ekweremadu, İngiltere'de organ kaçakçılığına teşebbüsten yakalandı. Çiftin organlarını çalmak üzere yanlarında getirdiği çocuk koruma altına alındı. Çift hakkındaki iddialar kan donduran cinsten.

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Nijerya’da Demokratik Parti’den 19 yıllık senatör Ike Ekweremadu (60) ve akademisyen eşi Nwanneka Ekweremadu (55), İngiltere’de organ kaçakçılığına teşebbüsten tutuklandı.

Nijerya’dan İngiltere’ye bir çocuk getirerek organlarını çalma planları ifşa edilen çift, yakalandı. Polis, çocuğun koruma altına alındığını açıkladı. Çift, geçen ay polise haklarında yapılan kölelik suçu ihbarının ardından açılan soruşturmayla takibe takıldı.

'Kurbanlar canlı canlı parçalanıyor'

Nijeryalı avukat ve eski politikacı Femi Fani-Kayode, “Kuzey Afrika’daki organ kaçakçılığında kullanılan kölelerin yüzde 75’i bizim ülkeden. Kurbanlar canlı canlı parçalanıyor. Avrupa’ya geçmek isteyenler köle olarak satılıyor, işkence görüyor veya ölümüne çalıştırılıyor” diyerek isyan etti.

Kaynak: Posta

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