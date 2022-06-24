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Bakan Soylu'dan CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine sert tepki!

Bakan Soylu'dan CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine sert tepki!

Marmaris'te yangın bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine, Oktay için "Çöp arabasına baksın" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ederken gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

"Kontrol altına alındı cümlesini söylemek riskli"
Bakan Soylu, Muğla Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tip yangınlar tam sönmeden 'kontrol altına alındı' cümlesini söylemek risklidir. Çünkü rüzgarı var, farklı bir yerden yeniden başlaması var" dedi.

"Gayet müdahale ediliyor"
Bakan Soylu, orman yangınının sürdüğünü kaydederek, "Sayın bakanımız da burada, Tarım Bakanımız… Gayet müdahale ediliyor. Bu tip yangınlar tam sönmeden 'kontrol altına alındı' cümlesini söylemek risklidir. Çünkü rüzgarı var, farklı bir yerden yeniden başlaması var. Onun için tamamen sönmesi sonrasında söylenebilir" diye konuştu.

"Çöp arabasına baksın"
Bakan Soylu'ya "CHP'li belediye başkanının 'Gece görüşlü helikopterler envanterde yok' açıklaması var, bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Bakan Soylu, "Hangi CHP'li belediye başkanı?" diye sordu. Gazeteci ise "Marmaris Belediye Başkanı" karşılığını vermesi üzerine Bakan Soylu, "Çöp arabasına baksın" cevabını verdi.

Mehmet Oktay ne demişti?

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Maalesef ki yangında 24 saat geride kaldı. Dün karanlık bastırmadan alevlere müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. Öğrendik ki envanterde yokmuş." ifadelerini kullanmıştı.

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