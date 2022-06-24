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THY'den Suudi Arabistan açıklaması: Seyahat yasağı kaldırıldı

THY'den Suudi Arabistan açıklaması: Seyahat yasağı kaldırıldı

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırmasıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları (THY), "Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir" ifadelerinin yer aldığı bir duyuru paylaştı.

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Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye  uygulanan  seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan vatandaşı yolcularımızın dikkatine; Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinin yayınladığı genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağı 20.06.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.

Şirket açıklamasında, “Seyahat edeceğiniz ülkeye giriş koşulları için devam eden bağlantıyı ve en güncel bilgi için ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçiliklerinden yapılan duyuruları kontrol etmenizi rica ederiz” ifadelerine yer verdi.

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