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Bekir Bozdağ: Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı yasaldır

Bekir Bozdağ: Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı yasaldır

Siyasi partiler, 2023 haziran ayında yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamdaki tartışmalar sürerken konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" dedi.

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CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi; Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket ederken peş peşe gerçekleşen görüşmelere rağmen aday olacak isme henüz karar verilemedi.

Erdoğan, adaylığını açıklamıştı
Cumhur İttifakı'nda ise aday çıkacak isim resmi olarak belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayip Erdoğan." demişti.

"Erdoğan'ın adaylığı yasaldır"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Bakan Bozdağ, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.  Adaylığı yasaldır" dedi.

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