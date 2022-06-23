MetroPOLL'den dikkat çeken anket! Vatandaşlar Türkiye'nin ılımlı politikasına olumlu bakmıyor

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından, 'Yakınlaşma Politikası' başlıklı bir anket paylaştı. Ankete katılanların çoğunluğu Türkiye'nin son dönemde daha ılımlı ilişkiler geliştirdiği ülkeler konusunda olumlu düşünmüyor.

Abone ol

TÜRKİYE, son dönemde dış ilişkilerde daha ılımlı bir süreç geçiriyor. Özellikle Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ile yeniden yumuşamaya başlayan ilişkiler karşılıklı ziyaretlere dönüştü. Son olarak Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ziyaretiyle iki ülke arasında ilişkilerde siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik gibi alanlarda yeni iş birliği döneminin başlaması bekleniyor.

Vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor?

Suudi Veliaht Prensi Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iade-i ziyareti gündemdeki sıcaklığını korurken MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 'Yakınlaşma Politikası' başlıklı ankete katılanların çoğunluğu söz konusu ülkelerle yakınlaşma politikası geliştirilmesini 'olumsuz' olarak değerlendirdi.

Suudi Arabistan konusunda yüzde 60 olumsuz

Suudi Arabistan ile yakınlaşmayı olumsuz bulanların oranı yüzde 60.3, olumlu olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 29.7 oldu. BAE ile yakınlaşmayı olumsuz bulanlar yüzde 48.6 olurken olumlu bulanlar 42.1'de kaldı.

İsrail ile yakınlaşmayı olumlu bulanların oranı 24.4, olumsuz bulanlar 67.6; Mısır ile yakınlaşmayı olumlu bulanları oranı 34.9, olumsuz bulanların oranı 56.7; Ermenistan ile yakınlaşmaya olumlu yaklaşanların oranı yüzde 35, olumsuz olarak değerlendirenlerin oranı ise 57.1 oldu.