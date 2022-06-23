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Akıl sağlığını kaybeden ünlü model 31 yaşında intihar etti

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model 31 yaşında intihar etti

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model ve influencer Niece Waidhofer, 31 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi. Haberi ailesi duyurdu.

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Model ve influencer Niece Waidhofer'ın hayatına son verdiği açıklandı.

31 yaşındaki ünlü modelin ölüm haberini ailesi duyururken TMZ'ye intihar ettiğini bildirdiler.

Ünlü model bir süredir zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip olduğu için evinde tedavi ediliyordu.

Evinde sürekli kontrol edilen modelin cesedini Teksas Polisi kontrol sırasında buldu.

Zihinsel sorunlarını aşamadı

Ailesi "Ne yazık ki Niece, zihinsel sorunlarını aşamayarak canına kıydı" diye konuştu.

Niece'in ailesi bir "Niece'te Bağış" adı altında bir yardım organizasyonu kurarak kızlarının adını yaşatacaklarını duyurdu.

Model olarak adını duyuran Waidhofer, ayrıca Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi olan bir influencer'dı.

Kaynak: Haber Global

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