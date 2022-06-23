Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde döken kişinin ifadesi pes dedirtti

KONYA'da bir kişi 1,5 yıl önce ayrıldığı nişanlısının yüzüne kimyasal madde atarak yaraladı. Olay sonrası kaçan ve sonrasında yakalanan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Sabit Türk (26) ifadesinde, "Kelimeler ile yapamadığımı kimyasal madde ile yapmak istedim" dedi.

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19 Haziran'da Konya'nın Çumra İlçesinde Merve Küçüktekin'in evine gelen yaklaşık 1,5 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Sözleşmeli Er Sabit Türk, kendini görevli gibi tanıtıp su tesisatına bakacağını söyleyerek kapıyı açtırdı.

Türk, elinde bulunan pet şişe içerisindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'in yüzüne fırlattı. Yüzünde ve vücudundaki yanıklarla ağır şekilde yaralanan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan Sabit Türk, Ilgın ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kimyasal maddenin zarar verebileceğini bilmiyordum"

Sabah gazetesinde ifadesine yer verilen Türk, Çumra'ya, internette tanıştığı başka bir kadınla görüşmek için geldiğini öne sürerek "17.30 sırasında Merve'nin evine gittim ve 'Yeniden barışalım' dedim. 'Senin erkekliğine tüküreyim' diyerek beni aşağıladı. Gururuma yediremediğim için o an çantamdaki pet şişeyi alıp, içindeki kimyasal maddeyi yüzüne doğru fırlattım. Bir anlık sinir ile öfkeme yenilip ona zarar vermek istedim. Kelimeler ile yapamadığımı kimyasal madde ile yapmak istedim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Kimyasal maddenin zarar verebileceğini bilmiyordum" dedi.

Ölümle tehdit ediyordu

Haberde gözlerini bile açmakta güçlük çeken Merve Küçüktekin'in sözlerine de yer verildi. Dehşet anlarını anlatan Küçüktekin, "Nişanlanmadan önce de bana psikolojik şiddet uygulamıştı. O dönemde koruma kararı da aldırmıştım. Nişanlandıktan sonra da devam edince ayrıldım. 'Ben düzeldim, eskisi gibi olmayacağım, sana zarar vermeyeceğim' diyerek barışmak istedi. Bende hep reddettim. Bunu hazmedemedi. 'İşe gidip geliyorsun, geziyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun' diyerek tehditler savuruyordu. Sürekli rahatsız ediyordu" dedi.

Birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmasını istediğini belirten Küçüktekin, "Arayıp kaldırmasını istedim. Bana, 'senin hayatını mahvedeceğim, seni öldüreceğim. Kendi hayatımdan da her şeyden de vazgeçtim. Bir gün gelip karşına çıkacağım' diye tehdit etti. Bende emniyete gidip şikayetçi oldum. Olaydan 2 gün önce de telefonla arayarak yine tehdit etti" ifadelerini kullandı.

"Kendime geldiğimde vücudum yanıyordu"

Olay günü işten eve geldikten yarım saat sonra kapının çaldığını söyleyen Küçüktekin, "Çok yorgundum, açmak istemedim. Bir daha çalınca 'kim o' diye seslendim. 'Abla su saatini bakacağız' dedi. Kapıyı biraz açtığım anda, elindeki sıvıyı yüzüme sıktı. Nefesim kesildi, kendimden geçmişim. Bir süre sonra kendime geldiğimde, vücudum çok acı verecek şekilde yanıyordu. Ellerim yandığı için telefonumu kullanamadım. KADES'e bastığımı hatırlıyorum. Çığlık atıp yardım istedim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Beni ne hale getirdi. Hayatımda olan bütün insanlardan uzak durmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.