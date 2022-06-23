BIST 2.563
DOLAR 17,36
EURO 18,27
ALTIN 1.022,15
HABER /  DÜNYA

Rusya'nın Ukrayna'nın tahılını çaldığı iddialarına Kremlin'den tepki

Rusya'nın Ukrayna'nın tahılını çaldığı iddialarına Kremlin'den tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl çalmadığını söyledi. Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Ukrayna ile barışın mümkün olduğunu belirten Peskov, "Ancak bu, Rusya’nın tüm taleplerinin Ukrayna tarafından yerine getirilmesinden sonra mümkün." dedi.

Peskov, bu şartların Ukrayna tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Kiev yönetiminin Rusya’nın Ukrayna tahıllarını çaldığına ilişkin iddiasına da cevap veren Peskov, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li üst düzey isimden sürpriz çıkış: Türkiye'yi durdurmak için baskı yapıyoruz
ABD'li üst düzey isimden sürpriz çıkış: Türkiye'yi durdurmak için baskı yapıyoruz
İsveç devlet televizyonundan skandal röportaj! YPG/PKK elebaşını konuşturup Türkiye'ye tehditler savurttular
İsveç devlet televizyonundan skandal röportaj! YPG/PKK elebaşını konuşturup Türkiye'ye tehditler savurttular
AK Partili Mahir Ünal açıkladı: Kılıçdaroğlu ne kadar zam aldı açıklasın
AK Partili Mahir Ünal açıkladı: Kılıçdaroğlu ne kadar zam aldı açıklasın
Mustafa Yeneroğlu: Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı istifa etmeli
Mustafa Yeneroğlu: Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı istifa etmeli
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!
Kurban vekaleti bayram günü kurban kesilirken mi verilir önceden de verilir mi?
Kurban vekaleti bayram günü kurban kesilirken mi verilir önceden de verilir mi?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı faiz yüzde 14'te sabit tutuldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı faiz yüzde 14'te sabit tutuldu
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Bir gaz krizinin ortasındayız
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Bir gaz krizinin ortasındayız
Gaziantep'te piknik hazırlığı yapan aile 3 bin lirasından oldu
Gaziantep'te piknik hazırlığı yapan aile 3 bin lirasından oldu
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti önceden verilir mi?
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti önceden verilir mi?