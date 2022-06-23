BIST 2.586
DOLAR 17,36
EURO 18,26
ALTIN 1.019,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Bir gaz krizinin ortasındayız

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Bir gaz krizinin ortasındayız

Almanya, ulusal gaz acil durum planındaki risk seviyesini ikinci aşamaya yükseltirken, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck “Şimdi hissetmesek bile bir gaz krizinin ortasındayız” dedi.

Abone ol

Almanya, Rusya’dan gelen doğalgaz arzında yaşanan kesintilerin ardından ulusal gaz acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek “alarm” aşamasına yükseltti.

Yükseltilen alarm seviyesi hükümete enerji şirketlerinin artan maliyetleri hanelere ve işletmelere yansıtma olanağı tanıyan bir yasayı devreye almasına izin verirken doğalgaz tüketimini en aza indirmek için bazı kömür santralleri de tekrar faaliyete geçirildi.

Kullandığı doğalgazın üçte biri için Rusya’ya bağımlı olan Almanya Mart sonunda Rusya’nın enerji ödemelerin ruble ile yapılmasını talep etmesi sonrası üç aşamalı acil durum planının ilk fazı olan “erken uyarı” aşamasına geçmişti.

Aynı zamanda koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Habeck, Rusya’nın Kuzey Akım boru hattından yolladığı doğalgazın yüzde 60’ını kesmesi sonrası bu hamlenin siyasi nedenlerle yapıldığını ve piyasaları dengesizleştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Hükümetin son hamlesi Almanya’nın gaz depolama tesislerini doldurmak için çabaladığı dönemde geldi. Ülkede mevcut dolu kapasitenin yüzde 58 seviyesinde olduğu fakat enerji şirketlerinin hükümetin talimatları doğrultusunda Kasım ayına dek bu oranı yüzde 90’a çıkarmak için stoklama çabaları olduğu belirtiliyor.

Ülkede doğalgaz risk seviyesinin üçüncü aşamaya çıkarılması doğalgaz dağıtımında devlet kontrolünü öngörüyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck “Şimdi hissetmesek bile bir gaz krizinin ortasındayız” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te piknik hazırlığı yapan aile 3 bin lirasından oldu
Gaziantep'te piknik hazırlığı yapan aile 3 bin lirasından oldu
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti önceden verilir mi?
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti önceden verilir mi?
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı sebebi Selahattin Demirtaş sözleri
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı sebebi Selahattin Demirtaş sözleri
Marmaray'dan sonra trenlerde de artık ücretsiz
Marmaray'dan sonra trenlerde de artık ücretsiz
Mahmut Ustaosmanoğlu gençliği nasıldı Mahmut Efendi'nin yerine kim geçecek?
Mahmut Ustaosmanoğlu gençliği nasıldı Mahmut Efendi'nin yerine kim geçecek?
A Milli Takımımız FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi
A Milli Takımımız FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi
Ekonomik sıkıntı bayramı vurdu! Kurbanlıkta ortalama fiyatları TZOB açıkladı Düşüş fena!
Ekonomik sıkıntı bayramı vurdu! Kurbanlıkta ortalama fiyatları TZOB açıkladı Düşüş fena!
Fatih Altaylı mahkemeden öyle bir tutanak paylaştı ki okuyan şaka mı diyor: Ruhuna el Fatiha
Fatih Altaylı mahkemeden öyle bir tutanak paylaştı ki okuyan şaka mı diyor: Ruhuna el Fatiha
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve kur için flaş açıklama
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve kur için flaş açıklama
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi 1.100 lira ödenecek mi?
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi 1.100 lira ödenecek mi?