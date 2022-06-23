Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Bir gaz krizinin ortasındayız

Almanya, ulusal gaz acil durum planındaki risk seviyesini ikinci aşamaya yükseltirken, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck “Şimdi hissetmesek bile bir gaz krizinin ortasındayız” dedi.

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Almanya, Rusya’dan gelen doğalgaz arzında yaşanan kesintilerin ardından ulusal gaz acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek “alarm” aşamasına yükseltti.

Yükseltilen alarm seviyesi hükümete enerji şirketlerinin artan maliyetleri hanelere ve işletmelere yansıtma olanağı tanıyan bir yasayı devreye almasına izin verirken doğalgaz tüketimini en aza indirmek için bazı kömür santralleri de tekrar faaliyete geçirildi.

Kullandığı doğalgazın üçte biri için Rusya’ya bağımlı olan Almanya Mart sonunda Rusya’nın enerji ödemelerin ruble ile yapılmasını talep etmesi sonrası üç aşamalı acil durum planının ilk fazı olan “erken uyarı” aşamasına geçmişti.

Aynı zamanda koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Habeck, Rusya’nın Kuzey Akım boru hattından yolladığı doğalgazın yüzde 60’ını kesmesi sonrası bu hamlenin siyasi nedenlerle yapıldığını ve piyasaları dengesizleştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Hükümetin son hamlesi Almanya’nın gaz depolama tesislerini doldurmak için çabaladığı dönemde geldi. Ülkede mevcut dolu kapasitenin yüzde 58 seviyesinde olduğu fakat enerji şirketlerinin hükümetin talimatları doğrultusunda Kasım ayına dek bu oranı yüzde 90’a çıkarmak için stoklama çabaları olduğu belirtiliyor.

Ülkede doğalgaz risk seviyesinin üçüncü aşamaya çıkarılması doğalgaz dağıtımında devlet kontrolünü öngörüyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck “Şimdi hissetmesek bile bir gaz krizinin ortasındayız” diye konuştu.