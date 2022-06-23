Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı sebebi Selahattin Demirtaş sözleri
Hakkında soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Hanefi Avcı'nın rütbesine mal olan sözleri Selahattin Demirtaş'a ilişkin oldu.Abone ol
Hanefi Avcı'nın 20 Haziran 2022 tarihi itibariyle rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Hanefi Avcı hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülmüştü. Kararın Hanefi Avcı’ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.
Hanefi Avcı'nın rütbeleri neden alınıyor? Selahattin Demirtaş sözleri
Hanefi Avcı, katıldığı bir televizyon programında Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda 'Fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini' savunmuştu. Soruşturmanın temel gerekçesi olan sözleri şöyle:
-"Parlamentoda her türlü düşünceyi savunabilir. Bir örgütle organik bağı olmadığı sürece, konuşmalarından sorumlu tutulamaz. Vekiller her türlü siyasi dokunulmazlıklara sahiptirler, fiili olarak örgütler bağlantıları olmadığı sürece tutuklanmaları hukuka aykırıdır. Evrensel hukuka aykırıdır. Fikirlerden dolayı kimse sorumlu olmamalı. Türkiye bunlara fatura kesiyor."
Selahattin Demirtaş'ın fikir özgürlüğü nedeniyle içeride olduğunu öne süren Hanefi Avcı, 6-8 Ekim Olayları öncesi yapılan çağrı ile ilgili de şunları söylemişti:
-"O bir konuşma, fiilen bir şey değil. Ceza kanununda da vardır bu. Her alanda konuşabilirler görevleri bu. Tüm insanların fikirleri nedeniyle suçlu olmaması lazım."
HANEFİ AVCI'NIN FETÖ KİTABI
Hanefi Avcı, Haliçte Yaşayan Simonlar kitabı ile Fethullah Gülen ve cemaatinin tüm kirli sırlarını ifşa etmişti. Hanefi Avcı bu ifşa kitabı yüzünden FETÖ'nün hedefi olmuş ve 3 yıl 2 ay hapis yatmıştı. Hanefi Avcı yaşananları şöyle özetlemişti:
-Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabını yayınlayana kadar gizli tuttum. Engelleme çabalarına karşı tedbir aldım. Kitaptan sonra taciz edilirim, rahatsız edilirim, açığım aranır diye düşünüyordum. Ama bu kadarını beklemiyordum.
Fethullah Gülen cemaati ile teması olan ve bir çok ismi tanıyan Hanefi Avcı örgütün pis işleriyle ilgili de şu bilgileri vermişti:
-- Fethullah Gülen'le bir kez görüştük, Cemaat içinde yakından tanıdığım insanlar var. Ama Cemaat'e bir yakınlığım yok.
- Emniyet içindeki Cemaat mensupları yanlış yapmaya başladıkları zaman onlara karşı çıkmaya başladım.
- İlk gördüğüm yanlış, Emniyet içinde kendilerine karşı çıkanları bir şekilde saf dışı bırakma çabalarıydı. Sahte ihbar mektupları ortaya çıktı. Kendilerine mani olacak insanları tek tek bertaraf ettiler.
- O günlerde bu tutuma tavır aldım, bazılarıyla tartıştım. Açılan soruşturmalara baktım, klasik soruşturmalara hiç benzemiyor. İstedikleri kişileri, sahte belgelerle, istedikleri şekilde suçlamaya başlamışlardı.