Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı sebebi Selahattin Demirtaş sözleri

Hakkında soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Hanefi Avcı'nın rütbesine mal olan sözleri Selahattin Demirtaş'a ilişkin oldu.

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Hanefi Avcı'nın 20 Haziran 2022 tarihi itibariyle rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Hanefi Avcı hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülmüştü. Kararın Hanefi Avcı’ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.

Hanefi Avcı'nın rütbeleri neden alınıyor? Selahattin Demirtaş sözleri

Hanefi Avcı, katıldığı bir televizyon programında Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda 'Fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini' savunmuştu. Soruşturmanın temel gerekçesi olan sözleri şöyle:

-"Parlamentoda her türlü düşünceyi savunabilir. Bir örgütle organik bağı olmadığı sürece, konuşmalarından sorumlu tutulamaz. Vekiller her türlü siyasi dokunulmazlıklara sahiptirler, fiili olarak örgütler bağlantıları olmadığı sürece tutuklanmaları hukuka aykırıdır. Evrensel hukuka aykırıdır. Fikirlerden dolayı kimse sorumlu olmamalı. Türkiye bunlara fatura kesiyor."

Selahattin Demirtaş'ın fikir özgürlüğü nedeniyle içeride olduğunu öne süren Hanefi Avcı, 6-8 Ekim Olayları öncesi yapılan çağrı ile ilgili de şunları söylemişti:

-"O bir konuşma, fiilen bir şey değil. Ceza kanununda da vardır bu. Her alanda konuşabilirler görevleri bu. Tüm insanların fikirleri nedeniyle suçlu olmaması lazım."